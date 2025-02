Prefeito Gerlen Diniz diz que Sena Madureira mudou: “aqui tem transparência, trabalho e gestão”

A deputada Michelle Melo (PDT) usou a tribuna do Poder Legislativo Acreano na manhã de hoje, 05, para reafirmar seu compromisso com a população acreana e destacar que continuará sua atuação pautada na defesa dos direitos dos cidadãos. A parlamentar agradeceu a confiança daqueles que a acompanham e garantiu que seguirá trabalhando com dedicação neste novo ano.

A parlamentar enfatizou que seu mandato sempre estará ao lado do povo, independentemente das decisões do governo. “Se o governo estiver ao lado do povo, estaremos juntos. Se não estiver, seguirei ao lado da população, defendendo suas lutas e enfrentando seus desafios”, afirmou. Ela destacou ainda que 2025 será um ano de muito mais empenho e determinação na busca por soluções para os problemas da sociedade.

Michelle Melo também ressaltou que sua atuação continuará pautada na transparência e na proximidade com a população. Segundo ela, ouvir as demandas das comunidades é essencial para apresentar propostas que realmente tragam melhorias concretas. “Nosso lema é gente cuidando de gente, e é isso que seguirá nos guiando neste ano, com ainda mais compromisso e dedicação”, concluiu.

A deputada também reiterou que, assim como tem sido desde o início de seu mandato, continuará firme em sua luta pela melhoria da saúde no estado. “Como médica, a saúde é uma das áreas mais prioritárias para mim. Seguirei trabalhando para garantir que todos os acreanos tenham acesso a um atendimento de qualidade, com dignidade e respeito”, afirmou Michelle Melo.