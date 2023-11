Prefeito do Jordão não pagou salário de zeladores e merendeiras mas vai gastar R$ 18 mil em premiação com times de futebol

Ac24horas – O anúncio de que a prefeitura do município do Jordão (AC) irá gastar R$ 18 mil em premiação aos times finalistas do campeonato local de futebol revoltou o grupo de zeladores e merendeiras que eram contratados por serviço prestado, sendo demitidos no início do mês de outubro e até hoje não receberam dois meses de salários atrasados.

Os servidores prestavam serviços de limpeza e de merendeira nas escolas municipais e alguns estavam trabalhando desde o início da atual gestão do prefeito Naudo Ribeiro, no ano de 2021.

“Isso é uma vergonha. Tem gente que está passando necessidade para colocar comida na boca dos filhos, a prefeitura afirma que não tem dinheiro para pagar a gente, mas tem R$ 18 mil para gastar com time de futebol. É um salário mínimo que a gente recebe, mas que faz a diferença para quem não tem outro emprego, trabalhou e precisa receber”, diz uma funcionária demitida que espera pelo seu salário e pede para não ser identificada.

A reportagem procurou a prefeitura do Jordão. A Secretaria de Educação do município informa que o recurso para o futebol é específico e que não pode ser gasto para o pagamento dos prestadores de serviço demitidos, mas que está em busca de uma solução.

“A Secretaria de Educação de Jordão informa que as premiações do esporte possuem uma dotação orçamentária direcionada somente ao esporte e que não podemos pagar servidores, infelizmente. Porém, estamos buscando recursos para sanar as demandas dos prestadores de serviços. A queda de recurso é uma questão nacional, a nossa preocupação também é constante com essas pessoas, e há boa vontade da gestão, estamos buscando soluções, para que até o dia 31 de dezembro possamos quitar o que for possível”, diz.