Prefeito de Rio Branco, Bocalom, publica exonerações feitas pela vice Marfisa Galvão, mas torna decisões sem efeito no mesmo dia

Os moradores da Rua Florentino Moreno, localizada no bairro Florentino Moreno, entraram em contato novamente com a redação do YacoNews para expressar sua insatisfação e frustração com a inércia e indiferença da Prefeitura de Sena Madureira em relação aos problemas enfrentados há muito tempo na região. A falta de pavimentação e iluminação tem sido uma questão recorrente, e os moradores afirmam que as promessas do atual gestor municipal, Mazinho Serafim, até o momento não foram cumpridas.

A angústia dos moradores vem se arrastando por anos, e a situação tem se deteriorado cada vez mais. A ausência de pavimentação adequada e a falta de iluminação tornam a vida dos moradores difícil e comprometem a qualidade de vida no bairro. A acessibilidade é afetada, dificultando o deslocamento de pedestres e veículos. A situação se agrava em períodos chuvosos, quando a rua se transforma em um lamaçal, tornando praticamente impossível a locomoção.

Revoltados com a situação e sentindo-se ignorados pela prefeitura, os moradores decidiram expor a triste realidade vivenciada diariamente. Eles afirmam que têm buscado uma solução para o problema há anos, mas suas reivindicações parecem cair em ouvidos surdos. As promessas feitas pelo atual gestor municipal, Mazinho Serafim, durante sua campanha eleitoral, não foram cumpridas, o que tem gerado grande descontentamento entre os moradores.

A falta de pavimentação e iluminação não apenas afeta a mobilidade dos moradores, mas também compromete a segurança, pois a rua fica completamente escura durante a noite, facilitando a ação de criminosos e colocando em risco a integridade da comunidade. Além disso, a poeira e a lama provenientes da falta de pavimentação têm causado problemas de saúde, como alergias e doenças respiratórias, afetando especialmente crianças e idosos.

Diante dessa situação, os moradores da Rua Florentino Moreno pedem, mais uma vez, uma solução imediata por parte da Prefeitura de Sena Madureira. Eles esperam que suas demandas sejam ouvidas e que as promessas feitas pelo gestor municipal sejam cumpridas. A comunidade clama por melhorias na infraestrutura, pavimentação adequada e iluminação pública, a fim de garantir condições dignas de vida e segurança para todos os moradores.