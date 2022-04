Prefeito de Manoel Urbano, Tanizo Sá, renuncia ao cargo para ser pré-candidato a deputado estadual pelo MDB

Prefeito Bocalom vai gastar mais de R$ 6 milhões do SUS com a compra de mosqueteiros – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O descaso com os recursos públicos no Acre chega a ser gritante, como é o caso da prefeitura de Rio Branco, que por determinação do prefeito Tião Bocalom, vai adquirir 300 mil unidades de mosqueteiros para rede e cama, sem que haja uma justificativa plausível para tal fim.

A aquisição vai acontecer por meio do pregão eletrônico SRP nº 013/2022, que já foi assinatura no dia 30 de março do corrente ano, mas o mais intrigante de tudo é que o valor para custear essa compra trata-se de R$ 6.196.000,00 (seis milhões cento e noventa e seis mil reais) verba esta proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este gasto exorbitante foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (4), sem tratar no que esses mosqueteiros serão usados, pois até o momento a prefeitura não anunciou nenhuma campanha de distribuição de mosqueteiros para as famílias que mais precisa.

Vale destacar que essa grande quantidade de mosqueteiros daria para a tender todas as famílias de baixa renda e ainda sobraria. Bocalom poderia perfeitamente está usando o dinheiro do SUS para proporcionar dignidade da as famílias que buscam atendimento na rede de saúde municipal, mas ao invés disso prefere brincar com o dinheiro do povo.