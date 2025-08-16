Política
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Política
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira da Silva, conhecido como Delegado Railson, chama atenção pelo alto valor gasto com diárias em apenas oito meses de administração. Segundo documentos oficiais (Veja abaixo), o gestor já recebeu R$ 11.889,90 dos cofres públicos do município, referentes a concessões para viagens e deslocamentos.
Os registros apontam que, em alguns casos, as diárias ultrapassaram a marca de R$ 2 mil, valor considerado elevado diante da realidade financeira do município e das necessidades da população. O montante, segundo justificativas, seria destinado a viagens para reuniões com parlamentares, em busca de emendas destinadas a Feijó.
Uso do dinheiro público em xeque
A prática de pagamento de diárias é comum no serviço público, mas causa estranhamento pela frequência e pelo volume em tão curto espaço de tempo. O questionamento que fica é: será que o prefeito está gostando demais das viagens oficiais e dos benefícios do cargo?
Enquanto o gestor se desloca constantemente, moradores do município convivem com problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de investimentos básicos. Para muitos, a gestão que deveria trazer soluções pode acabar se tornando um verdadeiro caos administrativo.
Mais um capítulo de desperdício?
O início da administração de Railson deixa no ar a dúvida sobre prioridades. Em vez de focar em melhorias concretas para o povo de Feijó, o que se observa é um gasto significativo com diárias, sinal de que a velha prática de usar o dinheiro público em benefício próprio continua firme na política local.
A sociedade feijoense merece transparência e respeito. Resta saber se os próximos anos de mandato trarão mudanças reais para a cidade ou se as diárias continuarão sendo a marca registrada da gestão de Delegado Railson.
Política
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli
Quase nenhum veículo de comunicação do Acre tem dado espaço para o drama vivido pelos servidores terceirizados, que enfrentam atrasos constantes nos salários e a humilhação de não terem seus direitos básicos respeitados.
A redação do 3 de Julho Notícias recebeu uma série de mensagens de trabalhadores indignados, especialmente ligados à empresa TEC NEWS, contratada pelo governo e responsável pelos pagamentos que seguem em atraso não apenas no Deracre, mas também em outras secretarias.
O contraste é gritante: de um lado, anúncios de obras e recursos vultosos; de outro, centenas de pais e mães de família obrigados a conviver com a incerteza, sem saber quando poderão pagar suas contas.
Um dos trabalhadores, que pediu para não ser identificado por medo de represálias, desabafou:
“Quem pensa que não somos perseguidos está enganado. Aqui é uma humilhação só. A empresa diz que não recebe do Estado e não tem coragem de expor publicamente. Nós temos que engolir calados, sem saber o dia exato de receber. Isso é falta de respeito do governador Gladson Cameli conosco.”
O depoimento escancara o clima de constrangimento e medo que toma conta dos terceirizados. Enquanto o governo patrocina uma avalanche de publicidade positiva sobre o Deracre, a realidade dos trabalhadores segue invisibilizada e ignorada.
Assim como publicamos a denúncia dos servidores, reafirmamos que o espaço segue aberto para que a assessoria do Deracre ou do governo do Acre apresente suas explicações sobre o atraso nos pagamentos.
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Saúde reforça compromisso com o povo e realiza mais de 750 atendimentos no Besouro e Vitória
Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo
Prefeito Zequinha Lima inicia o programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Em meio a crise e falta de serviços básicos, governo Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 59 mil em cadeiras para Secretaria da Mulher
-
Política Destaque5 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Política4 dias atrás
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
-
Política Destaque4 dias atrás
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia