Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão

Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira da Silva, conhecido como Delegado Railson, chama atenção pelo alto valor gasto com diárias em apenas oito meses de administração. Segundo documentos oficiais (Veja abaixo), o gestor já recebeu R$ 11.889,90 dos cofres públicos do município, referentes a concessões para viagens e deslocamentos.

Os registros apontam que, em alguns casos, as diárias ultrapassaram a marca de R$ 2 mil, valor considerado elevado diante da realidade financeira do município e das necessidades da população. O montante, segundo justificativas, seria destinado a viagens para reuniões com parlamentares, em busca de emendas destinadas a Feijó.

Uso do dinheiro público em xeque

A prática de pagamento de diárias é comum no serviço público, mas causa estranhamento pela frequência e pelo volume em tão curto espaço de tempo. O questionamento que fica é: será que o prefeito está gostando demais das viagens oficiais e dos benefícios do cargo?

Enquanto o gestor se desloca constantemente, moradores do município convivem com problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de investimentos básicos. Para muitos, a gestão que deveria trazer soluções pode acabar se tornando um verdadeiro caos administrativo.

Mais um capítulo de desperdício?

O início da administração de Railson deixa no ar a dúvida sobre prioridades. Em vez de focar em melhorias concretas para o povo de Feijó, o que se observa é um gasto significativo com diárias, sinal de que a velha prática de usar o dinheiro público em benefício próprio continua firme na política local.

A sociedade feijoense merece transparência e respeito. Resta saber se os próximos anos de mandato trarão mudanças reais para a cidade ou se as diárias continuarão sendo a marca registrada da gestão de Delegado Railson.