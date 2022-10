Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, e recebido pelo deputado Federal Alan Rick e deputado eleito Emerson Jarude, em Rio Branco

Procurador do município de Brasileia, Dr. Pedro Diego e a prefeita Fernanda Hassem – Foto: Reprodução

O procurador jurídico da prefeitura de Brasileia, Pedro Diego, que luta para ser reintegrado no seu cargo, esteve na Câmara de vereadores do referido município, ocasião em que fez uso da tribuna e agradeceu a cada vereador que votou favorável ao projeto de lei de autoria das vereadoras Neiva Badotti e Marinete Mesquita que tratava do retorno do mesmo às funções de procurador.

Nesta oportunidade, Pedro reiterou o assédio moral que sofreu por parte da prefeitura de Brasileia e a demissão e perseguição que sofreu por parte da prefeita Fernanda Hassem, segundo ele, injustamente. Pedro aproveitou para mandar um recado para a gestora, para ela calçar a sandália da humildade e reconhecer que errou.

O procurador também aproveitou para fazer um desabafo, pois afirmou estar cansado de lutar por algo que é dele por direito são 3 anos lutando judicialmente para que seus direitos sejam restituídos e segundo ele, tudo que uma pessoa poderia fazer para outra, Fernanda Hassem teria feito a ele e o ego a gestora não a permita deixar Diego retornar ao cargo.

“A senhora esqueça esse seu ego de querer mandar em tudo, de querer ser a dona de Brasileia, de perseguir e oprimir as pessoas, essa ditadura que a senhora faz aqui no município de Brasileia, o povo está cansado, o povo precisa de liberdade e eu também quero liberdade para retornar ao meu emprego efetivo, no concurso que eu passei por mérito”, enfatizou o procurador.

Veja o Vídeo: