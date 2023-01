Prefeito de Capixaba, Manoel Maia, abandona o ramal da AlcoolBrás e moradores denunciam em vídeo o descaso por parte da prefeitura

Prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem – Foto: Reprodução

A prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, já mostrou que sua palavra não tem tanta credibilidade como muitos pensam, a gestora está sendo conhecida pelas inverdades que diz ao longo de seus mandatos e os compromissos firmados no qual ela não cumpre enquanto prefeita de Brasileia, como exemplo temos o caso do grupo de mães com filhos portadores de deficiência que procuraram a gestora em busca de ajuda para conseguirem atendimento especializado aos seus filhos.

A conversa teria ocorrido em 1 de outubro de 2019, ocasião em que a gestora teria ouvido e se “sensibilizado” com a situação daquelas crianças e chegou a se comprometer em buscar junto ao governo do estado o atendimento em fisioterapia gratuita para as crianças. Fernanda ainda teria anotado o contato das mães para informar quando a situação fosse resolvida, mas passados mais de três anos, as mães não tiveram resposta.

A responsável pelo grupo de mães especiais da fronteira, identificada como Louise entrou em contato com a redação do Portal 3 de Julho Notícias (ouça o áudio abaixo) para denunciar tamanha falta de responsabilidade e empatia por parte de quem detém poder para resolver problemas como este e destaca que atualmente o grupo já é composto por 56 mães e a uma necessidade muito grande e atendimentos especializados como: hidroterapia, fisioterapia, neuropediatra, psicologia para trabalhar a inclusão na escola, terapia ocupacional para auxiliar as crianças que apresentam dificuldades por conta da deficiência e na região do Alto Acre, por ter uma saúde precária, não nada a oferecer para essas crianças. Louise afirma ainda que algumas crianças até frequentava a escola mas por falta de cuidadores, ela deixaram de estudar.

Diante de tamanha espera e sem uma resposta por parte de Fernanda Hassem, o grupo de mães que é formado por mães de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia cogita realizar um manifesto em busca de resposta pois desde 2019 que essas mães esperam ansiosamente por respostas e nada acontece. Louse desta ainda a dificuldade que as mães precisam enfrentar para conseguirem consultas para seus filhos, tendo que se deslocar até Rio Branco e leva muito tempo para que essas consultas sejam realizadas. Tem crianças que estão na fila esperando por uma consulta há mais de quatro anos e não foram consultadas ainda.

