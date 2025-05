Prefeito de Bujari, Padeiro, coloca ambulância para transportar pacientes sem condições de trafegabilidade, denuncia moradora

Enquanto o prefeito do município de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, anda de Hilux com todo o conforto possível para todos os lados, os pacientes que dependem de ambulância da rede municipal de saúde passam por momentos de sofrimento e humilhação.

De acordo com informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, a Hilux que o prefeito usa é um veículo de propriedade do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo assim só deveria ser utilizado para serviços de saúde mas na prática não é isto que acontece.

A realidade da população que utiliza as ambulâncias da secretaria de saúde sofre com a ausência das mínimas condições de uso como mostra o vídeo enviado a redação, por moradores, condições estas que incluem: pneus carecas, ausência de ar condicionado e condutores não qualificado no transporte de pacientes.

No vídeo é possível ver que na situação em questão a ambulância aparece estacionada na beira da estrada com o pneu furado, no momento em que transportava crianças com destino a UPA, em Rio Branco, um verdadeiro descaso com a população que precisa dos serviços de saúde no município.

Veja o vídeo: