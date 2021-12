Prefeito César Andrade decreta recesso em setores da administração da prefeitura de Porto Walter

As câmaras municipais do Acre fecharam o primeiro ano da nova legislatura, com parlamentares eleitos em 2020 e que iniciaram os trabalhos com gosto de gás, principalmente por ter muitas caras novas exercendo mandatos pela primeira vez.

Com um levantamento feito nos cinco municípios do Juruá, possibilitou trazer de acordo com a opinião popular a satisfação de moradores de cada cidade, sobre desempenho de cada casa legislativa. A câmara municipal de Cruzeiro do Sul obteve maior pontuação de satisfação dentre os consultados.

Com uma atuação destacada do presidente Franciney Freitas (PP), o parlamento Mirim Cruzeirense teve papel brilhante durante esse primeiro ano da nova legislatura.

Ao assumir a presidência da Câmara logo no início do ano, o vereador Franciney Freitas contrariou aos que apostavam que sua gestão daria errado. Hoje a câmara tem atuação como não se via nos últimos 12 anos, media os principais problemas de interesse coletivo dos cruzeirenses e teve papel destacado no período mais crítico da Pandemia.

“Nós estamos muito felizes, de ver uma casa com vereadores de diversos partidos e trabalhando com tanta unidade em favor de Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha hoje respeita e confia no parlamento, pois foi quando o povo mais precisou da gente, para votar as pautas urgente na pandemia que soubemos compreender o interesse maior, que não era nosso e sim do povo”, disse Franciney.

Sobre a gestão interna, o presidente afirmou que fez um grande esforço para enxugar gastos, pagar servidores em dia e fazer uma gestão que traga satisfação aos que dependem do parlamento.

“Nossos vereadores não tem do que reclamar, pois estamos dando todas as condições de trabalho, nossos servidores da câmara são muito competentes, fazem o melhor para fazer dessa câmara um lugar agradável e de bom acolhimento. Estamos recolhendo o FGTS rigorosamente, pagamento sem atrasar um dia sequer, nossos servidores e fornecedores merecem isso e ano que vem, queremos adquirir um veículo próprio para nossa Câmara. Espero um 2022 de melhoras, saúde e força para a gente continuar trabalhando, só tenho de agradecer por esse reconhecimento de presidir a câmara mais atuante do Juruá, um mérito que divido como servidores e todos vereadores”, finalizou o presidente.

A Câmara de Cruzeiro do Sul, foi escolhida a mais atuante dentre as cinco da região do Juruá, ficando Rodrigues Alves em 2º, Porto Walter em 3º, Mâncio Lima em 4º e Marechal Thaumaturgo em 5º.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.