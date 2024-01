“Prefeito Bocalom tem a obrigação de colocar a Passarela do Ayrton Senna no cronograma de obras deste ano”, diz Francisco Panthio

Em um anúncio nesta quinta-feira (11), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) compartilhou uma notável conquista em benefício da Associação Beneficente Caminho de Luz, sediada em Rio Branco. O parlamentar disse ter obtido alocamentos financeiros junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, totalizando expressivos R$ 555 mil para a instituição.

Segundo o senador, a primeira parcela, no valor de R$ 300 mil, será destinada à aquisição de um veículo van, objetivando fortalecer as operações da instituição. Já a segunda, no montante de R$ 255 mil, será direcionada ao custeio e à manutenção contínua da Caminho de Luz, com a expectativa de pagamento nos próximos meses.

“Estou seguro de que a nova van fortalecerá significativamente as atividades desempenhadas pela Caminho de Luz na recuperação e reinserção de pessoas dependentes do álcool e de outras drogas no Acre. Além de proporcionar maior mobilidade e eficiência às ações, a aquisição reforça o compromisso contínuo da associação com a promoção da saúde e do bem-estar dos beneficiários, incluindo dependentes, familiares e seus colaboradores”, afirmou.

Aproveitando a ocasião, convocou a comunidade, incentivando o compartilhamento dessa realização com amigos e demais interessados. O senador ressaltou a importância do engajamento coletivo em prol da população carente do Acre, sublinhando o compromisso conjunto na busca por soluções e melhorias para a região.