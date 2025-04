“Prefeito Bocalom só vai fazer alguma coisa quando acontecer uma tragédia”, diz morador do Benfica, ao mostrar a ponte quase caindo

Um morador da comunidade Benfica, localizada no Segundo Distrito da capital Rio Branco, gravou um vídeo para denunciar a situação da Ponte que dá acesso à comunidade e as demais áreas de saída do bairro.

O professor Reginaldo, relata toda situação e faz um alerta ao prefeito Tião Bocalom – PL, para urgente necessidade de um reparo na estrutura da mesma da ponte que está apresentando grande perígo. “Só vão fazer alguma coisa quando acontecer uma tragédia”, alertou o morador, em vídeo.

A prefeitura fez um anúncio de reforma da Ponte ano passado, bem proximo do período eleitoral e pelo visto a intenção foi somente enganar a população para captar apoio eleitoral.

Veja o vídeo: