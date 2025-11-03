Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil

Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30 – Foto: Facebook Tião Bocalom

A decisão do prefeito Tião Bocalom (PL) de autorizar diárias com valores de referência internacional para a participação de representantes de Rio Branco na COP30 tem gerado questionamentos e críticas. Embora a conferência ocorra no Brasil, mais precisamente em Belém (PA), o decreto publicado no Diário Oficial autoriza pagamentos como se a viagem fosse para outro país medida considerada, por muitos, desproporcional e injustificada.

A controvérsia aumenta diante do discurso frequente do prefeito sobre economia e contenção de gastos públicos. Em outras ocasiões, Bocalom criticou despesas que, segundo ele, não beneficiariam diretamente a população. No entanto, ao se tratar da COP30 onde o próprio prefeito será painelista convidado o gestor opta por autorizar diárias infladas, ignorando que os participantes permanecerão em território nacional.

Enquanto servidores municipais enfrentam limitações orçamentárias e a cidade vive dificuldades em áreas essenciais, como infraestrutura, limpeza e mobilidade, a autorização de diárias em valores internacionais demonstra uma desconexão da administração com a realidade local. A medida reforça a percepção de que o governo municipal adota pesos e medidas diferentes dependendo do interesse político envolvido.

A COP30 será um momento importante para discutir mudanças climáticas, mas o decreto de Bocalom alimenta dúvidas sobre prioridades e transparência. Em vez de dar exemplo de responsabilidade fiscal, o prefeito abre espaço para críticas sobre possíveis exageros e favorecimentos, justamente em um evento que exige compromisso com sustentabilidade e coerência.