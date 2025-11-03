Política
Prefeito Bocalom libera diárias com referência internacional para a COP30, mesmo com evento sendo realizado no Brasil
Prefeitura de Rio Branco estabelece diárias em referência internacional para participação na COP30
A decisão do prefeito Tião Bocalom (PL) de autorizar diárias com valores de referência internacional para a participação de representantes de Rio Branco na COP30 tem gerado questionamentos e críticas. Embora a conferência ocorra no Brasil, mais precisamente em Belém (PA), o decreto publicado no Diário Oficial autoriza pagamentos como se a viagem fosse para outro país medida considerada, por muitos, desproporcional e injustificada.
A controvérsia aumenta diante do discurso frequente do prefeito sobre economia e contenção de gastos públicos. Em outras ocasiões, Bocalom criticou despesas que, segundo ele, não beneficiariam diretamente a população. No entanto, ao se tratar da COP30 onde o próprio prefeito será painelista convidado o gestor opta por autorizar diárias infladas, ignorando que os participantes permanecerão em território nacional.
Enquanto servidores municipais enfrentam limitações orçamentárias e a cidade vive dificuldades em áreas essenciais, como infraestrutura, limpeza e mobilidade, a autorização de diárias em valores internacionais demonstra uma desconexão da administração com a realidade local. A medida reforça a percepção de que o governo municipal adota pesos e medidas diferentes dependendo do interesse político envolvido.
A COP30 será um momento importante para discutir mudanças climáticas, mas o decreto de Bocalom alimenta dúvidas sobre prioridades e transparência. Em vez de dar exemplo de responsabilidade fiscal, o prefeito abre espaço para críticas sobre possíveis exageros e favorecimentos, justamente em um evento que exige compromisso com sustentabilidade e coerência.
Após intervenção do vereador André Kamai, boxes são reabertos e permissionários do Shopping Aquiri garantem acordo
Kamai reage à coação de trabalhadores no Shopping Aquiri e garante renegociação de dívidas
O vereador André Kamai (PT) fez uma firme intervenção em defesa dos trabalhadores permissionários do Shopping Aquiri, em Rio Branco, após a concessionária Elit lacrar boxes de comerciantes e impedir o acesso de pequenos empreendedores às suas mercadorias. A medida, considerada abusiva, gerou revolta entre os trabalhadores e motivou a presença do parlamentar no local para exigir uma solução imediata.
Kamai afirmou que a Prefeitura e a empresa “têm tomado medidas duras contra os trabalhadores, quando nem a própria concessionária cumpre o que está no contrato”. Segundo ele, o acordo previa ações para fortalecer o comércio, como eventos e publicidade, o que “simplesmente não está acontecendo”. O vereador destacou ainda a necessidade de bom senso: “A empresa alega que não investe por causa da inadimplência, mas o comércio está enfraquecido e os permissionários não conseguem pagar. Quando a Prefeitura teve problema com o transporte coletivo, subsidiou o sistema. Por que não pode fazer o mesmo pelo Shopping Popular, especialmente neste período de Natal?”.
Após a intervenção, o grupo conseguiu um acordo de renegociação das dívidas e a reabertura imediata dos boxes, permitindo que os trabalhadores retomem as vendas. “Foi uma vitória importante. A gestora local entrou em contato com a direção nacional e, pela boa vontade das partes, conseguimos garantir que os comerciantes paguem suas dívidas em condições mais justas e voltem a trabalhar”, comemorou.
Kamai defendeu que o poder público “invista em cultura, atividades e revitalização do centro para trazer vida ao comércio popular”. E completou: “Aqui só tem trabalhador honesto. O poder público tem que ser parte da solução, não do problema”.
