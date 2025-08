Prefeito Bocalom convida população para ato pró-Bolsonaro e é alvo de críticas: “Quem é você para falar em ditadura?”

Prefeito Olavinho Boiadeiro é acusado de ameaçar funcionários da Prefeitura de Acrelândia-

O prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Resende, conhecido como Olavinho Boiadeiro, está sendo acusado de ameaçar servidores municipais que ocupam cargos comissionados. Em um áudio enviado por um funcionário ao 3 de Julho Notícias, Olavinho teria advertido que aqueles que participarem de grupos de WhatsApp ou fizerem comentários considerados “negativos” seriam exonerados.

Segundo relatos, a pressão vem causando temor entre servidores, que afirmam estar restringindo o uso das redes sociais para evitar represálias. “Olavinho trata os funcionários como se fossem controlados por cabresto”, disse um servidor sob condição de anonimato.

No áudio abaixo, o prefeito afirma:

“Vou fazer uma reunião logo, logo com essa galera toda aí. Vou avisar todo mundo que, na hora que eu pegar num grupo de WhatsApp conversando merda, vai pegar as contas. Aí, só assim pra consertar com o próprio senhor. O negócio não é fácil, não.”

A postura do prefeito tem gerado críticas por parte de moradores e servidores, que consideram a atitude autoritária e incompatível com a função pública. Até o momento, Olavinho Boiadeiro não se manifestou sobre as acusações.

Ouça o áudio: