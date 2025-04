Prefeito Bocalom autoriza pagamento de diárias e passagens aéreas para sua própria esposa, Kellen Rejane

Aconteceu a audiência de instrução e julgamento no âmbito do processo que tramita na Justiça Eleitoral, onde se apura eventual captação ilícita de sufrágio, popularmente conhecido como “compra de votos” supostamente praticada pelo Prefeito Padeiro juntamente com o Vereador Ramisson, atual Presidente da Câmara de Vereadores de Bujari.

Causou estranheza o fato de Padeiro, e sua Vice, ter sido acompanhados pelos Advogados contratados pela Prefeitura e, também, pela Procuradora-Geral do Município, em uma clara demonstração de uso da máquina pública para defesa particular dos Gestores, o que configura, em tese, improbidade administrativa.

Merece registro o fato de que a contratação do escritório responsável pela defesa da Prefeitura se deu por inexigibilidade de licitação, ou seja, não houve processo licitatório, ocorrendo de forma direta, e pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) mensais, totalizando R% 300.000,00 (trezentos mil reais), cabendo destacar que a esposa do Advogado que é dono do Escritório ocupa o cargo de Secretária de Planejamento na atual gestão, com subsídio no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O contrato foi celebrado em fevereiro próximo passado, já após a propositura da ação e, nesse aspecto a contratação parece ter por finalidade remunerar a defesa de Padeiro e sua Vice no processo eleitoral, sobrerudo pelo vultoso valor envolvido, absolutamente desproporcional frente ao pouco volume de serviços jurídicos da Municipalidade, cabendo lembrar que o Município dispõe de uma outra Advogada que ocupa o cargo de Procuradora-Geral do Município, que é quem assume a imensa maioria das demandas, sobretudo administrativas, não justificando, assim, a contratação de escritório privado.