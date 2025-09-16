Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai

A sessão da Câmara Municipal voltou a expor o ponto mais frágil da gestão de Tião Bocalom: a falta de transparência. O vereador André Kamai (PT) foi direto ao criticar a omissão da prefeitura e a manutenção de um contrato obscuro com a empresa Ricco Transportes, que opera em Rio Branco sem compromisso claro com melhorias no sistema de ônibus.

“Quando votamos o empréstimo para a compra dos ônibus, pedimos transparência. Sempre foi sobre transparência”, destacou Kamai. “Disseram que em menos de 20 dias teríamos o edital refeito e publicado. Até hoje, nada. Nem eu, nem os colegas recebemos qualquer documento”.

O parlamentar lembrou que, segundo estudo da USP, Rio Branco ocupa o último lugar entre as capitais brasileiras em transparência pública. Para ele, a prefeitura insiste em esconder informações da população e do Legislativo. “A prefeitura chama de transparência colocar câmera em obra. Isso não é transparência. Transparência é mostrar onde está o dinheiro do subsídio e para onde ele vai”, afirmou.

Kamai também questionou a legalidade da atuação da Ricco Transportes, que, segundo ele, opera de forma “clandestina”, sem apresentar garantias de renovação de frota ou de qualidade mínima no serviço. “Estamos discutindo repassar mais dinheiro para uma empresa que entrou de forma irregular, sem se comprometer em renovar frota ou garantir qualidade mínima ao usuário. Isso é inaceitável”.

Outro ponto grave levantado pelo vereador é a distorção nas planilhas de custos usadas para justificar a tarifa. A prefeitura calcula depreciação sobre ônibus zero quilômetro avaliados em R$ 1,3 milhão, quando a frota que roda na cidade tem, em média, de 7 a 10 anos de uso. “Aqui, com números, não se brinca. Desafio qualquer técnico da RBTrans a vir explicar cada índice dessa planilha diante da população. Duvido que consigam sustentar”.

A crítica não veio só de Kamai. O vereador Fábio Araújo reforçou que o Executivo mente ao dizer que o subsídio não interfere na tarifa. “Isso é mentira. Subsídio faz parte, sim, da tarifa social que o prefeito implanta. Estamos enganando o povo com discursos que não correspondem à realidade”.

No plenário, Kamai encerrou com firmeza: “Não confundam o debate. Ninguém aqui está defendendo aumento de passagem. O que defendemos é o direito da sociedade de saber como e onde seu dinheiro está sendo gasto. Estamos discutindo transparência. Só isso”.

A fala do petista expõe o que Bocalom tenta encobrir: um contrato opaco, um sistema de transporte que segue sucateado e uma prefeitura que se recusa a tratar o Legislativo e a população com a seriedade que o tema exige.