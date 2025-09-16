Política
Prefeito Bocalom afunda transparência e mantém contrato nebuloso com empresa Ricco Transportes, denuncia vereador André Kamai
A sessão da Câmara Municipal voltou a expor o ponto mais frágil da gestão de Tião Bocalom: a falta de transparência. O vereador André Kamai (PT) foi direto ao criticar a omissão da prefeitura e a manutenção de um contrato obscuro com a empresa Ricco Transportes, que opera em Rio Branco sem compromisso claro com melhorias no sistema de ônibus.
“Quando votamos o empréstimo para a compra dos ônibus, pedimos transparência. Sempre foi sobre transparência”, destacou Kamai. “Disseram que em menos de 20 dias teríamos o edital refeito e publicado. Até hoje, nada. Nem eu, nem os colegas recebemos qualquer documento”.
O parlamentar lembrou que, segundo estudo da USP, Rio Branco ocupa o último lugar entre as capitais brasileiras em transparência pública. Para ele, a prefeitura insiste em esconder informações da população e do Legislativo. “A prefeitura chama de transparência colocar câmera em obra. Isso não é transparência. Transparência é mostrar onde está o dinheiro do subsídio e para onde ele vai”, afirmou.
Kamai também questionou a legalidade da atuação da Ricco Transportes, que, segundo ele, opera de forma “clandestina”, sem apresentar garantias de renovação de frota ou de qualidade mínima no serviço. “Estamos discutindo repassar mais dinheiro para uma empresa que entrou de forma irregular, sem se comprometer em renovar frota ou garantir qualidade mínima ao usuário. Isso é inaceitável”.
Outro ponto grave levantado pelo vereador é a distorção nas planilhas de custos usadas para justificar a tarifa. A prefeitura calcula depreciação sobre ônibus zero quilômetro avaliados em R$ 1,3 milhão, quando a frota que roda na cidade tem, em média, de 7 a 10 anos de uso. “Aqui, com números, não se brinca. Desafio qualquer técnico da RBTrans a vir explicar cada índice dessa planilha diante da população. Duvido que consigam sustentar”.
A crítica não veio só de Kamai. O vereador Fábio Araújo reforçou que o Executivo mente ao dizer que o subsídio não interfere na tarifa. “Isso é mentira. Subsídio faz parte, sim, da tarifa social que o prefeito implanta. Estamos enganando o povo com discursos que não correspondem à realidade”.
No plenário, Kamai encerrou com firmeza: “Não confundam o debate. Ninguém aqui está defendendo aumento de passagem. O que defendemos é o direito da sociedade de saber como e onde seu dinheiro está sendo gasto. Estamos discutindo transparência. Só isso”.
A fala do petista expõe o que Bocalom tenta encobrir: um contrato opaco, um sistema de transporte que segue sucateado e uma prefeitura que se recusa a tratar o Legislativo e a população com a seriedade que o tema exige.
Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos
Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal
Trabalhadores que prestaram serviços durante o Festival do Açaí em Feijó denunciam que ainda não receberam seus pagamentos, mesmo após quase um mês do evento. Segundo os relatos, a responsabilidade seria do prefeito Railson Ferreira da Silva, mais conhecido como Delegado Railson, e o Chefe de Gabinete Pelé Campos.
De acordo com os trabalhadores, o prazo prometido para quitação seria de 15 dias, mas até agora nada foi cumprido. Em tom de desabafo, eles relatam:
“Prefeito e Pelé Campos, vamos pagar nós que trabalhamos no festival. A gente trabalhou foi para a prefeitura, não foi para o Estado. Nós trabalhamos porque estávamos precisando. Veja nosso lado também e tome providência sobre isso. Era 15 dias para pagar nós, já vai chegar um mês e nada. Vocês querem que a gente espere quanto tempo mesmo?”
Os trabalhadores ainda destacam que, caso a situação não seja resolvida, no próximo ano poderá haver dificuldade até mesmo para garantir segurança e serviços básicos para o evento:
“Bom que ano que vem vocês vão ter mais gastos, né? Se precisar de segurança, porque o povo de Feijó não é besta não. Já basta a mixaria que nós estávamos recebendo, com tanta exigência. Cadê que vocês tiveram compaixão de pagar logo nós? Todos nós precisamos, nós temos família para sustentar…”
O Festival do Açaí é uma das maiores festas culturais do Acre, movimentando milhões de reais e atraindo público recorde, mas os trabalhadores reclamam da falta de valorização e cobram providências imediatas da prefeitura.
