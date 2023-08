Prefeito Bocalom abandona ramais e pontes de Rio Branco e moradores cansados de esperar, constroem por conta própria

O deputado federal Zezinho Barbary (PP), vem sendo criticado por aliados e lideranças que o ajudaram a vencer a eleição em 2022 e muitos dizem estarem arrependidos de ter deixado de apoiar Jéssica Sales para embarcar no projeto Barbary.

O parlamentar que foi o quarto deputado federal mais votado do Acre, obteve 19.958 votos, destes 9.215 em Cruzeiro do Sul, que teve impulso do apoio do prefeito Zequinha Lima, todos os secretários e quase 100% dos vereadores da cidade, estes os que mais reclamam do sumiço do parlamentar.

Conversamos em off com um dos vereadores que se queixam do deputado Zezinho Barbary e o mesmo lamenta muito e se diz arrependido.

“Eu deixei de apoiar a Jéssica Sales, que sempre foi uma deputada que nos dava atenção e respeitava o apoio a ela dado. Confesso que apoiei o Zezinho por consideração ao prefeito Zequinha Lima, mas passado o período da eleição o homem sumiu e quando vem para o Acre se entoca não sei onde, mas dor de barriga não dar só uma vez”, desabafou o vereador.

Zezinho Barbary tem tido até aqui uma atuação discreta no mandato que se resume a publicar votações no congresso e fora isso não há nada para elogiar a atuação como deputado federal.