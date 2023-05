Prefeita Fernanda Hassem recebe uma máquina Retroescavadeira e três quadriciclos, adquiridos com recursos de emenda do Senador Sérgio Petecão

Veja o vídeo:

O deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), participou nesta sexta-feira 19, do Seminário sobre Segurança das Fronteiras Brasileiras que aconteceu em Brasiléia com a presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, e reconheceu a articulação do senador Petecão para que o Acre receba quase 100 milhões de reais para fortalecer os trabalhos de segurança da fronteira.

A agenda, no interior do Acre, foi intermediada pelo senador Sérgio Petecão (PSD), e trouxe além do ministro Flávio Dino, a cúpula de segurança em âmbito nacional para debater e comprovar a realidade da carência de ações mais pontuais para as fronteiras do Acre.

Para o deputado Eduardo Ribeiro, o seminário foi muito produtivo, principalmente pelo anuncio de quase 100 milhões de reais que o governo federal está destinando para ações de segurança na fronteira acreana.

Ribeiro enaltece ainda a articulação do senador Petecão, presidente da comissão de segurança do senado, trazendo ao Acre, o representante de um importante ministério para hipotecar apoio as políticas que fortalecem a segurança no estado.

O senador Petecão agradeceu ao ministro Flávio Dino pela visita ao municipio de Brasiléia e pela oprontidão com que aceitou o convite de participar do seminário e mais do que isso, conhecer a realidade do povo acreano e garantir recursos para o acre.

“O que eu queria era isso. Quando o ministro Flávio Dino aceitou o convite, não é ir la na capital, é vim aqui na fronteira ouvir as pessoas e saber das nossas dificuldades”, disse Petecão.

O ministro Flávio Dino, anunciou o repasse de R$ 91 milhões para ações de segurança pública no estado, recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). “Nós temos destinados ao estado do Acre, neste momento, R$ 91 milhões que estão disponíveis ao governo do estado do Acre para que ele possa com esse recurso do Ministério da Justiça decidir o melhor destino, ou seja, esse dinheiro, esse recurso, pode ser usado para viaturas, armamentos, pode ser usado para atividade de valorização profissional e nós queremos”, pontuou.

Na ocasião foi feito ainda entrega de 20 viaturas para as delegacias da mulher do estado do Acre e reforçou que os veículos devem ser usados para as patrulhas Maria da Penha, destinadas ao combate da violência contra a mulher e contra o feminicídio. Também foram entregues equipamentos e armamentos.

Veja o vídeo: