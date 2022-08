“Prefeita Fernanda Hassem está mergulhada em uma mar de corrupção, os irmãos estão milionários sim!”, diz vereadora Marinete Mesquita

Veja o Vídeo:

A vereadora Marinete Mesquita, ao fazer o uso da tribuna na manhã desta terça-feira (23) fez alguns esclarecimentos sobre os motivos que a fez “cair fora” da gestão da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem. De acordo com Mesquita, a gestão de Fernanda Hassem não respeita o erário público e muito menos os interesses da sociedade e ela tem provas.

Em uma troca de farpas com outro vereador, Marinete afirmou que ela (Fernanda Hassem) está mergulhada em uma mar de corrupção e com uma lista maravilhosa de processos no Tribunal de Contas e na Polícia Federal e acrescentou que um passado bem recente o irmão dela, lhe colocou dentro de uma triton e lhe disse: “para com isso! Tu pode andar dentro de todas as secretarias, ter a moral de todo mundo. Estão chegando três triton zeradas sem placa para a secretaria de saúde e uma pode ser tua; Pega essa secretaria de educação, vai fazer teu nome para ser prefeita”, palavras do ‘irmão da 3ª pessoa do singular.

Marinete afirma que chegou a alertar alguns amigos que foram “jogados contra ela” que cedo ou tarde, eles irão ver o carrinho preto na porta da prefeitura. “Demorou, mas não falhou! E voltará. Estivemos na Polícia Federal, no Tribunal de Contas e nós temos a consciência da quantidade de processos. É muito lindo, você pagar com recursos nosso, mídia para dizer que as vereadoras estão levantando calúnia, atacando… Atacando quem?! Nós estamos exigindo aqui, os direitos que devem ser garantidos por lei; a responsabilidade de quem se comprometeu a representar a população. Vendendo ilusões. Está representando muito bem os interesses pessoais e repito aqui, vereador, estão milionários sim!”, enfatizou Marinete.

A vereadora cita ainda que se viu em “O Auto da Compadecida”, após tomar conhecimento de uma matéria de autoria da assessora de comunicação da prefeitura de Brasileia, Christiane Araújo, que lhe dar um prazo de sete dias para que ela e a vereadora Neiva Badotti prove que as acusações são verdades.

“Agora me digam, a pessoa que tem a melhor bancada de advogados do estado do Acre, nos dando tempo?! Se nós estivéssemos mentindo, ela já teria metido esses processos em nós. Ela sabe que o nosso caminho é com a Polícia Federal, agora e lá em Rio Branco; Começaram a colocar dificuldades aqui em Epitaciolândia e fomos para Rio Branco e o negócio vai andar!”, completou.

Marinete ressalta ainda que a 3ª pessoa do singular é mentirosa e que usa dos meios para jogar a população contra vereadores que não aceitaram as ‘boas propostas’:

“Nós temos que juntar prova, vereadora Neiva. É simples! Ela aguarda o resultado das nossas acusações. Eu não vou entregar as provas para ela e nem para os soldadinhos; É na Polícia Federal e Tribunal de Contas que, inclusive, ela esteve lá antes de nós, voltou preocupada e foi denegrir a nossa imagem lá no Centro Cultural e eu vejo muito assustada, uma família que batia no peito e dizia que tinha todos os vereadores, se não tivesse todos, teria oito aí de repente a gente vê vereadores caindo fora. O que aconteceu com os oito? O que há de estranho em uma gestão, onde a 3ª pessoa do singular é eleita com oito vereadores na base e de repente a maioria opta por cair fora. Quem estão errados, os vereadores?! Têm algo de errado que muita gente não quer entender. Uma coisa é você ter a informação e querer compreendê-la, outra coisa é você fechar os olhos e ser o famoso, vou nem falar aqui… Corno!”, concluiu a parlamentar.

