Prefeita Fernanda Hassem confirma que a demissão de Yunna Gagarim foi por ordem administrativa e não a apedido do vereador Rogério Pontes

Sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial proferida pelo juiz da vara criminal, Dr. Clóvis Lodi, que determinou a reinserção da ex-esposa do vereador Rogério Pontes, Yunna Gagarin, ao cargo que ocupava, a prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, tornou sem efeito a portaria nº 406/2022 que exonerou Yunna Gagarin.

A exoneração de Yunna resultou na prisão do parlamentar, com a justificativa de agressão patrimonial. De acordo com os autos do Processo a prefeita Fernanda foi arrolada como testemunha para prestar esclarecimentos a cerca de um possível acordo entre a gestora e o vereador Rogério.

Consta no processo que Yunna alegou ao Ministério Público que seu ex-esposo, vereador Rogério Pontes, teria pedido à prefeita Fernanda que exonerasse Yunna e em troca, Rogério (que atualmente desempenha um papel de oposição ao executivo) apoiaria Fernanda Hassem na formação da nova mesa diretora do Poder Legislativo do município.

Em uma entrevista recente, o advogado de defesa do vereador Rogério Pontes, Dr. Valadares, questionou as declarações da ex-companheira de Rogério e enfatizou que o parlamentar nega qualquer contato com a prefeita do município.

O fato é que agora Yunna segue empregada na prefeitura, ainda que de forma provisória e o vereador Rogério Pontes segue preso na delegacia de Polícia Civil de Brasileia.