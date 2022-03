Márcia Bittar, agride professores com acusações gravíssimas: “Professores ensinam sexo entre pais e filhos”

Se não bastasse o “Marido” atacar a Educação, agora a pré-candidata Márcia Bittar, resolveu atacar os professores com acusações descabidas – Foto: Reprodução

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, SINTEAC vem a público, REPUDIAR a fala nojenta e desrespeitosa da senhora Márcia Bittar, pré-candidata a senadora da república. Na ocasião, a mesma em um canal de televisão em Cruzeiro do Sul, afirma que: “Os professores em sala de aula ensinavam aos filhos fazerem sexo com os pais”.

O SINTEAC REPUDIA veementemente a acusação desrespeitosa contra a categoria de professores do estado do Acre. Isso condiz com uma postura de uma pessoa desequilibrada. Se quando a mesma estava em sala de aula, ela ensinava isso para seus alunos, nossa categoria não trabalha com esse tipo de comportamento.

Nós educadores somos responsáveis e ensinamos aos nossos alunos, boas condutas e bom caráter, para torná-los em cidadãos que sejam bons profissionais para atuarem positivamente na sociedade.

Portanto, não aceitamos esse tipo de comportamento de alguém que se quer faz parte do quadro da educação, e não tem nenhuma legitimidade para questionar ou criticar algo que seja relacionada a educação.

Os advogados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, em respeito aos nossos profissionais de educação, irão mover um processo contra a pré candidata por calúnia, difamação e danos morais contra a categoria.

Veja o Vídeo:

