Porto Acre ganha mais uma academia popular entregue pelo deputado Leo de Brito e Bené Damasceno

Mesmo tendo iniciado uma campanha antecipada e de acordo com denúncias na Câmara de que estava se aproveitando dos trabalhos da prefeitura para benefício próprio, o secretário de finanças de Brasileia e irmão da prefeita Fernanda Hassem, parece não ter conseguido agregar nem o apoio de toda a família, quando dá para parte da própria família não apoiar, é porque aí tem!

De acordo com informações que foram repassadas ao 3 de Julho, tanto o ex-prefeito de Epitaciolândia André Hassem que é primo de 1º grau de Tadeu, como os demais membros da família ligados a ele vão apoiar em peso a pré-candidatura a reeleição do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Nicolau Junior.

Diante das informações, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com André Hassem que é o Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) no governo de Gladson Cameli para saber do próprio se estas informações procedia, em conversa conosco, André confirmou que irá apoiar a reeleição de Nicolau Jr. e que irá “dar” determinada quantidade de votos ao seu pré-candidatos.

Falou ainda que ele estava se articulando para ser candidato, mas desistiu e agora ele e sua família está fechada com Nicolau para deputado estadual nas eleições deste ano. Mas como fica a situação de Tadeu Hassem?

A quem diga que o tiro saiu pela culatra. Tadeu Hassem, Fernanda Hassem e os Milani não só arquitetaram mas também tomaram o Partido Republicano da Ordem Social (PROS), das mão do casal Dêda e Maria Antônia, acreditando que sairiam por cima da carne seca nas eleições deste ano, mas agora o PROS se acabou, os Milani se filiaram em outro partido para disputar as eleições (pois não conseguiram fazer formar uma chapa) e Tadeu está rodado.

De acordo com a legislação, Tadeu têm até o dia 2 de abril para arrumar um partido para posteriormente concorrer ao processo eleitoral. Com o prazo curto e assustado com os nomes que compõem a chapa do PODEMOS e sabendo que não tem condições de disputar com as feras que ali estão, Tadeu Hassem recuou e agora tenta usar uma nova sigla, sem opção, procurou os dirigentes do PSB, pois sabe que lá é sua única chance de evitar tamanha vergonha. Sabe-se que ele aguarda respostas.

A quem diga que este é o preço a ser pago por quem vive dando rasteiras políticas e tentando se sobressair, só resta a humilhação, correndo atrás de um e de outro para conseguir uma legenda para tentar a pré-candidatura. Desde já fica o alerta a diretoria do PSB para que fiquem atentos para não acontecer com o PSB o mesmo que aconteceu com o PROS!