Por ser um ficha suja, ex-presidente Silvano Queiroz pode não assumir cargo no governo por ter prestações de contas da câmara rejeitadas pelo TCE

O município de Assis Brasil recebeu nesta segunda-feira 27, a visita da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (SEMAPI), Julie Messias, que veio ao município especialmente para reconhecer de público, as ações realizadas pela prefeitura em defesa dos povos indígenas que residem em todo território assisbrasiliense.

A equipe da SEMAPI, tem acompanhado de perto as políticas públicas adotadas pela gestão Jerry Correia (Sem Partido), com inclusão social dos índios, como poucas administrações municipais tem feito Brasil a fora.

Em 2022, a prefeitura de Assis Brasil realizou o primeiro campeonato de futebol dos povos indígenas, uma festa inédita no municipio.

A preocupação do gestor é tamanha que em meio ao fervor da recente cheia do Rio Acre, Jerry ao receber a visita de representantes da Defesa Civil nacional, pediu atenção também aos povos indígenas isolados nas cabeceiras do Rio Yaco.

Em conversa com representantes da prefeitura de Assis Brasil, nos foi falado que a secretária Julie Messias parabenizou as ações preventivas que foram tomadas no município e que contribuíram para não ter afetado tanto os moradores pela prevenção imediata da prefeitura no município.

Outra questão abordada foi no tocante as aldeias afetadas e indígenas que estava desabrigados no município.

No território de Assis Brasil vivem mais de 2,500 índios, boa parte deles residem na área rural espalhados por mais de 35 aldeias no entorno do município.

Cumprindo agenda na capital federal, na Marcha dos Prefeitos, Jerry Correia foi representado pelo prefeito em exercício Reginaldo Martins.

Além da Secretária Julie Messias, a caravana do governo estava composta pelo comandante da Defesa Civil do Estado – Coronel James Bezerra, Nedina Yawanawa –Diretora de Politica dos Povos Indígenas da SEMAPI, Doutor Clovis Lodi – Juiz da Comarca de Assis Brasil, Doutora Paulane Mezabarba – Promotora de Justiça, Thaytto Carvalho – Representante do DSEI Alto Rio Purus e o Chola – Representante do SESAI no município.