Por não cumprir promessa, prefeito Padeiro quase apanha de morador, homem ainda conseguiu abufelar a goela do prefeito

Em Brasília, o prefeito Jerry Correia esteve no gabinete da deputada federal Socorro Neri , onde entregou ofício com pedidos de recursos via emenda parlamentar. Entre as principais demandas estavam obras de pavimentação de ruas e principalmente recursos destinados para a área da educação.

“O prefeito Jerry tem feito uma excelente gestão, com foco no bem coletivo e sempre trabalhando para todos. É um prefeito que executa com agilidade os recursos que são destinados ao município, transformando as verbas públicas em benefícios para a população. A partir de agora ele ganhou mais uma grande apoiadora de seu mandato”, comentou Socorro.

A parlamentar deve destinar recursos para as seguintes áreas:

Construção de quadra coberta na escola Vicente Bessa;

Reforma do ginásio da escola Maria Ferreira;

Reforma, construção e adequações das escolas urbanas e rurais;

Construção da creche municipal.