Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria

Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano

Cansados de esperar por uma gestão que, segundo eles, só aparece em época de promessa, moradores do Ramal do 12, em Sena Madureira, decidiram assumir uma responsabilidade que é exclusiva da prefeitura e reconstruíram, por conta própria, a ponte do km 14. A estrutura estava abandonada há meses, se deteriorando dia após dia diante da completa inércia da administração municipal comandada pelo prefeito Gehlen Diniz. Enquanto o governo fechava os olhos para o problema, a população permanecia exposta ao risco diário de acidentes, sem qualquer garantia de segurança para trabalhar, estudar ou simplesmente circular pela própria comunidade.

Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias por moradores, a Secretaria Municipal de Obras foi cobrada diversas vezes, mas não compareceu ao local para realizar nenhum tipo de reparo. Diante do abandono e temendo que a ponte desabasse de vez, os próprios comunitários organizaram um mutirão, utilizando seus próprios materiais e ferramentas para substituir as tábuas quebradas e reforçar toda a estrutura.

A comunidade afirma que o problema não era recente e que a gestão municipal tinha pleno conhecimento da situação, mas optou por não agir. A demora da prefeitura colocou em risco a locomoção de trabalhadores rurais, estudantes e famílias que dependem da via diariamente, agravando ainda mais o sentimento de descaso por parte da administração Gehlen Diniz.

Indignados, os moradores destacam que essa não é a primeira vez que precisam resolver sozinhos problemas que deveriam ser de responsabilidade do poder público. “A gente se cansou de esperar. Se fosse depender da prefeitura, essa ponte já tinha caído de vez”, relatou um dos participantes do mutirão. Para a comunidade, a ação voluntária evidencia união entre os moradores, mas também expõe a fragilidade e a falta de compromisso da atual gestão com as áreas rurais de Sena Madureira.

O Portal 3 de Julho Notícias informa que o espaço permanece aberto para que o prefeito Gehlen Diniz ou a Prefeitura de Sena Madureira se manifestem sobre o caso, apresentem esclarecimentos ou deem sua versão dos fatos. Caso enviem nota ou posicionamento oficial, o conteúdo será incluído nesta matéria.