Polícia Federal mira associação que recebeu R$ 15 milhões em emendas; entre os estados estão Acre, Goiás, Paraná e o Distrito Federal

Agente da Polícia Federal e servidor da Controladoria-Geral da União – Foto: Divulgação/ Polícia Federal

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Korban, que investiga o desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares destinados à realização de eventos de esportes eletrônicos.

De acordo com a PF, o esquema teria movimentado cerca de R$ 15 milhões em verbas federais repassadas a uma associação com sede no Distrito Federal. Os recursos foram liberados por meio de termos de fomento firmados com o Ministério do Esporte entre 2023 e 2024, com a finalidade de promover jogos estudantis digitais. Contudo, indícios apontam para irregularidades na execução desses convênios.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados do Acre, Goiás e Paraná, além do Distrito Federal. A Justiça também determinou o sequestro de bens – incluindo imóveis e veículos – e o bloqueio de contas bancárias de empresas ligadas à investigação. As medidas podem atingir até R$ 25 milhões em patrimônio indisponível.

Entre as determinações judiciais estão ainda a suspensão imediata de novos repasses federais para a entidade investigada e a proibição de transferências financeiras para empresas subcontratadas pelos convênios sob apuração.

As investigações continuam para esclarecer o destino dos recursos e identificar todos os envolvidos. Até o momento, a PF e a CGU não divulgaram nomes nem confirmaram se parlamentares estão entre os investigados.