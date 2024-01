PM prende homem que estaria extorquindo moradores com arma de fogo no Recanto dos Buritis

No cenário político de Cruzeiro do Sul, os deputados estaduais Nicolau Junior e Clodoaldo Rodrigues reafirmaram seu apoio incondicional à reeleição do prefeito Zequinha Lima, representante do Partido Progressista (PP).

Em uma recente reunião, os parlamentares deixaram claro que Zequinha é o candidato escolhido, não apenas por eles, mas também pelo governador Gladson Cameli. Estiverem presentes também na reunião o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, o deputado André Vale e o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda, ambos também afirmaram apoio a Zequinha.

Nicolau Junior, que desempenhou um papel crucial na convicção de Zequinha Lima para se candidatar em 2020, expressou sua confiança no atual prefeito. Elogiando a gestão do correligionário, afirmou: “Ele está fazendo um grande trabalho na prefeitura de Cruzeiro do Sul, aprovado pela população”.

Além disso, Nicolau reiterou que não será candidato à prefeitura da cidade, abrindo espaço para o fortalecimento do apoio ao candidato do PP. Ele destacou seu compromisso com o partido Republicanos e manifestou a disposição de participar ativamente do processo eleitoral, contribuindo para a construção da chapa liderada por Zequinha Lima.

Por sua vez, Clodoaldo Rodrigues endossou as palavras de Nicolau, afirmando que não será candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. “O Zequinha está fazendo um bom trabalho, e nenhum outro faria diferente. Eu sigo meu partido, e vamos está com Zequinha, eu estarei e participarei da construção dessa reeleição”, ressaltou Rodrigues.

Essa declaração conjunta dos deputados reforça a união política em torno de Zequinha Lima, consolidando-o como o candidato respaldado pelo PP e, potencialmente, pelo Republicanos. O alinhamento de forças políticas busca assegurar a continuidade do trabalho realizado na prefeitura de Cruzeiro do Sul, com foco no desenvolvimento e bem-estar da população local.