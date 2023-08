Petecão marca audiência com o ministro de Portos e Aeroportos para buscar providências sobre a crise do setor aéreo no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou em Plenário, nesta terça-feira (15), que na quarta-feira (16) se reunirá com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para pedir providências da pasta sobre a “precariedade” dos serviços aéreos prestados pelas empresas Gol Linhas Aéreas e Latam, que operam os voos comerciais para a Amazônia e, em especial, para o Acre.

A situação dos serviços prestados pelas companhias no estado se tem agravado a cada dia, disse o senador, que também reclamou que todas as aeronaves, devido à pouca oferta de voos ofertados diariamente para o estado, voam lotadas, além de cobrarem uma das passagens mais caras do Brasil.

“Hoje, um trecho de Rio Branco a Brasília está custando R$ 6 mil! Se um pobre, Deus o livre, precisar se deslocar, precisar sair do Acre, vai morrer, porque não tem condição. Então, é preciso, presidente Rodrigo Pacheco, que façamos alguma coisa. Esse monopólio é um abuso; é brincar com a cara do povo, principalmente do Norte. ”

Petecão informou que irá pedir ao ministro que tome uma decisão para solucionar de vez esse problema, que já vem se arrastando há muitos anos e que prejudica a população e a economia local. Destacou que os acreanos estão a cada dia mais isolados devido à precariedade dos serviços prestados pelas companhias aéreas naquele estado.

“Vou, inclusive, fazer um convite ao ministro Márcio França para que possamos promover uma audiência pública na Assembleia Legislativa do meu estado (Aleac), para que possamos debater esse problema. A situação não pode mais continuar como está. O povo do Acre não merece o tratamento que hoje essas empresas – a Gol e a TAM – prestam à região. As passagens mais caras do Brasil hoje são as passagens lá do meu estado”.

Solidário com o senador, o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, disse que esse problema das companhias aéreas afeta toda a região amazônica, inclusive o estado do Amapá, que ele representa.

“Além de termos tido uma redução das ofertas de voos de todas as companhias aéreas, nós estamos pagando preços de passagem que são superiores aos dos voos para Miami, Londres, Berlim, Lisboa. ”

Para Randolfe, é inaceitável esse “oligopólio das empresas aéreas” no Brasil. Disse que levará o assunto ao presidente Lula, que já o orientou a tomar medidas urgentes para resolver esse problema de oligopólio no País.

“Uma primeira das medidas é que nós não podemos continuar à mercê de três empresas aéreas. É imediato e urgente termos medidas para possibilitar a vinda de low cost para o nosso país para poder favorecer o preço das passagens aéreas. ”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou ao senador Petecão que, neste caso específico relativo ao transporte aéreo, cabe ao parlamentar procurar a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para buscar soluções para o problema.