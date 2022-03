Petecão diz para Gladson que tape o “rombo” que ele e sua turma fizeram nos cofres públicos, onde desviaram R$ 800 milhões

Senador Sergio Petecão – Foto: Dudu / Assessoria

Durante uma reunião que aconteceu na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), onde o senador Sérgio Petecão destinou uma emenda no valor de R$ 1 milhão para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para fortalecer a agricultura familiar e comtemplar pequenos produtores de Rio Branco, o Senador considerou a atitude do governador Gladson Cameli (atitude esta em constranger o prefeito de Rio Branco na frente de todos inclusive do presidente Jair Bolsonaro) como “macacada”.

Na ocasião, o senador afirmou que enquanto o governador pede que Bocalom vá tapar os buracos da Cidade, ele pede que Gladson tape o “rombo” que, segundo Petecão, Cameli e sua turma fizeram nos cofres públicos, onde desviaram R$ 800 milhões do Estado e que até hoje ele não esclareceu essa situação para a população.

O senador lamentou por sua emenda ser pouca, considerando a demanda da agricultura familiar, mas fez menção do valor que foi desviado no governo de Gladson que nem se compara com o que ali eles estavam comemorando na atividade.

“Aqui nós estamos comemorando apenas R$ 1 milhão de reais e a Policia Federal e Ministério Público disse que eles (governo de Gladson) desviaram mais de R$ 800 milhões, isso não é um buraco não, isso é um rombo, que ele fez! E ele quer que o prefeito tape os buracos e eu disse para o Bocalom, hoje Bocalom, nós estamos no inverno e ele pede para tapar os buracos e por que tu não cobrou dele para tapar o rombo que ele fez nesse Estado?!”, destacou o senador

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.