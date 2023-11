Petecão discute com o Mapa medidas emergenciais para combater a lagarta, que está destruindo as plantações de mandioca

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) recebeu nesta terça-feira (31), em seu gabinete, em Brasília, a visita do prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima. Na pauta, discutiram sobre algumas medidas junto ao Ministério da Agricultura (Mapa) para combater a lagarta mandarová, que está destruindo as plantações de mandioca no município e em toda região do Juruá, maior produtora de farinha do estado.

Informou-lhe ter conversado por telefone com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre a grave situação enfrentada pelos pequenos produtores rurais. Acrescentou haver-lhe solicitado, na ocasião, uma audiência para debater o assunto e mostrar ao ministro a situação, além de lhe pedir ajuda para proteger a economia da agricultura familiar, e a do município, pois dessa cultura depende a renda dessas pessoas, cuja situação, também comentou, é crítica, por só dela dependerem.

Ressaltou que a situação dos produtores é crítica, e não se pode permitir que essas famílias que dependem da mandioca sofram mais prejuízos.

Falou ao prefeito:

“Estou autorizando o uso emergencial de R$ 200 mil, que é parte dos recursos de emendas de minha autoria para o município, para ser direcionada à aquisição de pulverizadores e insumos necessários para combater essa praga”.

Destacou, ainda, que na semana passada havia visitado a comunidade Besouro, a cerca de 70 km distante de Cruzeiro do Sul, o que lhe permitiu conferir a gravidade da situação enfrentada pelos agricultores locais, em particular por se tratar da única cultura que têm para seu sustento, seja como alimento, seja como fonte de consumo e de produção da farinha.