Petecão agradece ao governo federal por disponibilizar, através do PAC, R$ 26,6 bilhões para investir em obras no Acre

Assessoria – O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou o lançamento, pelo governo federal, do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nesta sexta-feira (11), cuja previsão orçamentária é de R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados. Na ocasião, o parlamentar agradeceu a sensibilidade do presidente Lula que reservou, somente para o Acre, R$ 26,6 bilhões para obras e serviços.

Ao comentar sobre um dos eixos de atuação do programa no estado, o senador destacou o bilhão e setecentos milhões destinados a investimentos em construções e à conclusão de obras importantes para o povo acreano. Citou, como exemplo, a construção da ponte sobre o Rio Juruá, com acesso ao município de Rodrigues Alves; citou também o contorno de Brasiléia na BR-317, o prolongamento da ponte sobre o Rio Tarauacá e o da ponte sobre o Rio Tarauacá, ambas na BR-364, além das obras de restauração dessa mesma BR.

Ressaltou que o setor de infraestrutura de modais rodoviários, ferroviários, portuários, aeroportuários e hidroviários é dos mais importantes dentre as prioridades do estado. Em sua opinião, um dos principais problemas que inviabilizam o desenvolvimento social e econômico do Acre são os obstáculos à mobilidade das pessoas, em especial dos ribeirinhos.

Acrescentou, ainda, que essas medidas irão reduzir os custos da produção local e permitir aos acreanos competir com igualdade de condições no mercado interno, e até externo.

Destacou a conclusão do novo Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), uma luta antiga de sua atuação parlamentar, através da qual já destinou muitos recursos via emendas. Acrescentou também as construções da nova maternidade de Rio Branco e de novas moradias populares à população mais carente, que poderá, enfim, realizar o sonho da casa própria.

“A construção desse hospital é uma conquista para nosso povo e uma causa a que nos dedicamos há anos, inclusive disponibilizando recursos de emendas. Há tempos me empenho, em parceria com a reitora da Ufac, Guida Aquino, para viabilizar essa importante unidade de Saúde, que é imprescindível e irá ajudar muito na melhoria da qualidade de vida da nossa população, o que motiva meu especial agradecimento ao governo federal por sua empatia conosco aqui do Acre. O presidente Lula sabe que somos um estado materialmente pobre, e que precisamos muito dessa atenção do Poder Executivo”.

Ao comentar outros investimentos do PAC no estado, o senador destacou que será investido dinheiro público e privado nas seguintes áreas: saúde; educação; infraestrutura; moradia popular; mobilidade urbana; energia; tecnologia; inclusão digital, conectividade e tecnologia, além de recursos hídricos.

Informou também que algumas áreas constituirão prioridade para o governo federal. Destacou, por exemplo, que a Saúde receberá investimentos de R$ 500 milhões para

– novas unidades básicas, policlínicas e maternidades e para a compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado, sem contar os investimentos no complexo industrial de saúde.

Já para a educação e a tecnologia, os recursos serão de R$ 14,7 bilhões, a serem aplicados na construção de creches, escolas de tempo integral e na modernização e expansão de institutos e universidades federais.

“São investimentos de toda ordem, em áreas há tempo estagnadas e sem investimentos do poder público. Por isso, mais uma vez meu agradecimento pessoal ao governo federal, que não nos esqueceu como parte dessa nação brasileira, oferecendo-nos condições para um desenvolvimento com mais justiça econômica e social”.

Outros programas e investimentos

O senador prosseguiu no detalhamento das obras às quais se destinam os investimentos do PAC:

– R$ 3,5 bilhões em inovação para a indústria da defesa, que permitirão equipar o País com tecnologias de ponta e aumentar a capacidade de defesa nacional;

– R$ 1,2 bilhão para investimentos no programa Luz para Todos, programa fundamental para atender às comunidades isoladas na Amazônia Legal.

Mais particularmente ao estado do Acre:

– R$ 2,1 bilhões para o programa Água para Todos, que disponibilizará, em especial para quem que vive nas áreas mais remotas do estado, água de qualidade e em quantidade.

– R$ 300 milhões em Educação para o projeto de infraestrutura social e inclusiva, que garantirá o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, com isso beneficiando toda a população, principalmente os jovens;

– R$ 1 bilhão em investimentos para inclusão digital e conectividade, programa que levará internet de alta velocidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde;

– enfim, além de expandir o 5G, vai levar rede 4G a rodovias e regiões remotas do estado.