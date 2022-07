Perseguidora: Fernanda Hassem demite petistas da prefeitura por não apoiarem seu irmão e esposo e PT emite nota de repúdio

O clima dentro do Partido dos Trabalhadores tem esquentado após a perseguição clara que a prefeita Fernanda Hassem, que é membro do partido, vem praticando com os colegas correligionários que contribuíam com sua gestão. Recentemente, a gestora demitiu muitos servidores, todos filiados no PT.

Ao tomarem conhecimento da situação, a sigla emitiu uma nota repudiando a atitude de Fernanda Hassem e na oportunidade se solidarizaram com os companheiros demitidos pela prefeita e com aqueles que se anteciparam e pediram demissão por sofrerem forte pressão dentro do local de trabalho para apoiar pré-candidatos que não são filiados no partido, no caso o irmão da prefeita, Tadeu Hassem; o esposo, Israel Milani e a sogra, Vanda Milani.

A nota destaca ainda que os membros do partido decidiram seguir a orientação do Estatuto do Partido dos Trabalhadores sobre fidelidade partidária e que isso não deveria resultar em perseguição pois trata-se de uma atitude antidemocrática, inadmissível e desrespeitosa por parte da prefeita Fernanda. Hoje estes que sofreram perseguição e foram demitidos contribuíram significativamente para que Fernanda Hassem hoje fosse prefeita e é dessa forma que ela retribui.

Hoje, Fernanda Hassem é considerada dentro do próprio partido como persona non grata e pelos partidos aliados, pois enquanto prefeita deixou de honrar compromissos e mesmo assim quer exigir fidelidade dos partidos e pessoas políticas, sendo que nem ela exerce a fidelidade política pois dedica-se a defender somente seus próprios interesses.

Veja a nota do PT abaixo:

Nota de Repúdio e Solidariedade aos companheiros Petistas demitidos da Prefeitura de Brasileia

Recebemos com surpresa e tristeza a informação da demissão de companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que contribuíam na gestão da Prefeitura de Brasiléia. As demissões, como aconteceu com o ex-prefeito José Alvani, lotado na Secretaria de Obras do município, se deram em razão de perseguição política.

Em razão disso, a Direção e filiados do Partido dos Trabalhadores de Brasiléia vem de público repudiar a atitude da prefeita Fernanda Hassem em relação as demissões de petistas ocorrida na administração do município, e sobre o fato, esclarece os seguintes pontos:

Os companheiros e companheiras ora demitidos, assim como alguns que se anteciparam e pediram demissão, o fizeram porque estavam sofrendo forte pressão e até ameaças para que venham a apoiar nas eleições de 2022, candidatos que não são filiados ao Partido dos Trabalhadores.

Cabe destacar que em razão do cumprimento ao que rege o Estatuto do Partido dos Trabalhadores e especificamente a fidelidade partidária, estes filiados desejam seguir a orientação da agremiação a que fazem parte, o que não deveria interferir e resultar em perseguição política, uma vez que todos os envolvidos são pessoas que deram grandes contribuições à gestão.

Trata-se de companheiros e companheiras valorosos que vinham cumprindo importante papel na administração municipal, a mesma que ajudaram a construir na eleição de 2016 e no processo de reeleição em 2020.

Externamos nosso repúdio e deixamos claro que não concordamos com a decisão antirrepublicana e antidemocrática tomada pela prefeita Fernanda Hassem, entendemos ser essa uma ação desrespeitosa com companheiros históricos e filiados ao PT, é inadmissível que estes companheiros sofram e percam o emprego exatamente por estarem cumprindo aquilo que o estatuto do partido prevê, por estarem sendo petistas.

Aproveitamos o ensejo para prestar total solidariedade a todos os companheiros demitidos e aos que sofreram pressão para deixarem a administração a qual ajudaram a construir e tanto se dedicaram, assim como a bela história do PT em Brasiléia, história essa que culminou com a eleição de cinco prefeitos no município, inclusive no processo de eleição e de reeleição da prefeita Fernanda Hassem. Estas pessoas não mereciam esse tipo de tratamento por parte da gestora. Fica nosso reconhecimento e solidariedade aos companheiros.

Brasiléia – Acre, 07 de Julho de 2022.

Diretório Municipal do PT de Brasiléia