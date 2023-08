Perpétua garante R$ 1 milhão para programa de apoio à segurança alimentar e produção das mulheres camponesas no Acre

Jorge Viana comentou: “Nosso estado já viveu momentos de prosperidade. Atualmente, enfrenta uma crise profunda e vive tempos desafiadores – Foto: Arão Prado

O presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, reuniu-se nesta quarta-feira, 23, com lideranças comprometidas com o cooperativismo no Acre. Estiveram presentes o ex-senador Sibá Machado, o ex-deputado Jonas Lima, o superintendente do Incra, Márcio Alecio, o presidente do Sistema OCB/Sescoop no Acre, Valdemiro Rocha e outros representantes.

Durante o encontro, Jorge Viana falou sobre as iniciativas da Agência voltadas para os estados do Norte e Nordeste e ressaltou que o objetivo de sua gestão é fortalecer o setor produtivo, as organizações e cooperativas, ampliando a participação desses estados nas exportações e produção nacional.

“Na Amazônia, tivemos dois momentos de ápice: um de tragédia em 1988 com o brutal assassinato de Chico Mendes e agora, quando o presidente Lula reposiciona a Amazônia com a realização da Cop30 no Pará. Estar com o presidente da Apex é aproveitar esse cenário de investimentos para fortalecer as cooperativas e a produção amazônica”, declarou o ex-deputado federal e ex-senador da República Sibá Machado.

Outro ex-parlamentar presente foi Jonas Lima, que atualmente preside a Coopercafé no Acre. “É uma grande alegria estar aqui com Jorge. Ele é nossa referência na política e no desenvolvimento do Acre. Embora esteja cuidando do Brasil na Apex, viemos pedir apoio para fortalecer a produção acreana e inserir nossos produtos nas exportações do país”, disse Jonas Lima.

Sobre o Acre, Jorge Viana comentou: “Nosso estado já viveu momentos de prosperidade. Atualmente, enfrenta uma crise profunda e vive tempos desafiadores. Lamento o cenário político no Acre, mas sou otimista e acredito que, com esforço, superaremos. O Acre é a terra das minhas netas, das minhas filhas e dos meus pais. É minha terra natal, e sempre terá minha atenção especial.”

Viana também falou sobre sua função no atual governo de Lula: “A missão que o presidente Lula me confiou é trabalhar pelo Brasil e pelo mundo. Mas vejo uma grande oportunidade de transformação no Nordeste e no Norte. Acredito em tempos de prosperidade para essas regiões, principalmente sob a liderança de um presidente que já promoveu mudanças positivas e que, acredito, fará novamente”, concluiu o presidente da ApexBrasil.

O presidente do Sistema OCB/Sescoop no Acre ressaltou a importância da parceria com a ApexBrasil para impulsionar exportações no país.

“Agradecemos a presidência da ApexBrasil na pessoa do Jorge Viana pela disponibilidade e empenho de ajudar as cooperativas do Brasil, a renovação do convênio assinado dias atrás durante a Semana da Competitividade com a OCB Nacional vai possibilitar impulsionar esse modelo de negócios no país, com especial atenção para as regiões Norte e Nordeste com vistas a exportação. Neste sentido, reiteramos nosso agradecimento pela parceria e o apoio dispensado pela ApexBrasil para o desenvolvimento do cooperativismo no Acre e os demais estados da Amazônia Legal”, finalizou Rocha.