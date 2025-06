Perpétua Almeida visita produtores de café em Senador Guiomard e anuncia ampliação de investimentos na cadeia produtiva

População de Bujari cobra da câmara de vereadores uma audiência pública para tratar do aumento da passagem e das condições da frota e horários do transporte coletivo que faz linha Bujari Rio Branco pela empresa Transaacreana LTDA.

A população do município de Bujari vive um sério dilema , quando não são as condições de vias do município e o transporte público em uma conversa com um dos usuários nos informou que foram surpreendidos com o aumento da passagem de 6.50 para 7.50.

Apesar do aumento os usuários se deparam com carros velhos dificuldade de horários principalmente nos domingos e feriados dias estes que os trabalhadores tem para descanso lazer o passeio a familiares em rio branco.

Diante dessas condições os moradores acionaram a camara municipal atravéz dos vereadores Elias daier , Maria de Jesus , Orlando Diniz , Marileide Martins e James Mourão para que entrem com o pedido de uma audiência pública a voz do povo deve ser ouvida e que nesta audiência façam presentes o promotor do ministério público, representante da empresa de ônibus , prefeito municipal, empresa reguladora AGEAC para que emfim tragam soluções para os trabalhadores e trabalhadoras que dependem do ônibus corriqueiramente.