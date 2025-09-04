Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Política

Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?

Pastores que deveriam cuidar das ovelhas agora se dedicam a defender Bolsonaro, expondo a Assembleia de Deus a um desgaste sem precedentes

Publicados

4 de setembro de 2025

Política

Igrejas em decadência no Acre: quando o púlpito se transforma em palanque político.

As igrejas evangélicas do Acre, em especial a Assembleia de Deus, vivem um momento de forte desgaste de credibilidade. O que deveria ser um espaço de fé, acolhimento e orientação espiritual tem se transformado em palco de discursos políticos, alinhados ao bolsonarismo, afastando fiéis e comprometendo a imagem de instituições religiosas que durante décadas foram referência moral e social no estado.

O episódio mais recente ocorreu com a gravação de um vídeo dos pastores Celso Gregório, presidente da Assembleia de Deus de Sena Madureira, Pedro Abreu, Cida Moura e Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco. No material, eles convocam a população acreana para o ato “Reaja Brasil”, marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Gameleira, em Rio Branco. O movimento é claramente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o STF e o presidente Lula.

É importante destacar que cada cidadão, inclusive pastores, tem o direito de ter convicções políticas próprias. No entanto, o que causa indignação é o fato de usarem o nome da igreja e da fé cristã como ferramenta de mobilização política em defesa de figuras que respondem a acusações graves. Bolsonaro e aliados, vale lembrar, são investigados por crimes contra a democracia brasileira e podem ser responsabilizados por isso.

No Acre, o senador Márcio Bittar (PL) e o prefeito Tião Bocalom (PL) reforçam a narrativa bolsonarista ao lado dos líderes religiosos, também aparecendo em vídeos de convocação. Nas redes sociais, Bittar — autoproclamado defensor de Bolsonaro no Acre — publicou: “Basta de perseguição. Basta de censura. Basta de ver nossa nação ser destruída. O povo do Acre, que nunca fugiu de uma luta, vai para a rua dar o seu recado”.

O problema é que, ao agirem assim, os pastores arrastam a Assembleia de Deus para dentro da política partidária, abandonando a missão espiritual que lhes cabia. Fiéis que buscavam nos cultos um espaço de fé e esperança agora se deparam com palanques improvisados e discursos de ódio travestidos de sermão.

O resultado é um processo de decadência moral e institucional, no qual a fé é usada como moeda política, e a credibilidade dos pastores sofre um desgaste sem precedentes. A população acreana, cada vez mais atenta, já percebe esse desvio de função e começa a cobrar coerência de líderes que deveriam se preocupar em cuidar das “ovelhas”, não em defender políticos que buscam votos ou absolvição.

