Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?
Pastores que deveriam cuidar das ovelhas agora se dedicam a defender Bolsonaro, expondo a Assembleia de Deus a um desgaste sem precedentes
Igrejas em decadência no Acre: quando o púlpito se transforma em palanque político.
As igrejas evangélicas do Acre, em especial a Assembleia de Deus, vivem um momento de forte desgaste de credibilidade. O que deveria ser um espaço de fé, acolhimento e orientação espiritual tem se transformado em palco de discursos políticos, alinhados ao bolsonarismo, afastando fiéis e comprometendo a imagem de instituições religiosas que durante décadas foram referência moral e social no estado.
O episódio mais recente ocorreu com a gravação de um vídeo dos pastores Celso Gregório, presidente da Assembleia de Deus de Sena Madureira, Pedro Abreu, Cida Moura e Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia de Deus em Rio Branco. No material, eles convocam a população acreana para o ato “Reaja Brasil”, marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Gameleira, em Rio Branco. O movimento é claramente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o STF e o presidente Lula.
É importante destacar que cada cidadão, inclusive pastores, tem o direito de ter convicções políticas próprias. No entanto, o que causa indignação é o fato de usarem o nome da igreja e da fé cristã como ferramenta de mobilização política em defesa de figuras que respondem a acusações graves. Bolsonaro e aliados, vale lembrar, são investigados por crimes contra a democracia brasileira e podem ser responsabilizados por isso.
No Acre, o senador Márcio Bittar (PL) e o prefeito Tião Bocalom (PL) reforçam a narrativa bolsonarista ao lado dos líderes religiosos, também aparecendo em vídeos de convocação. Nas redes sociais, Bittar — autoproclamado defensor de Bolsonaro no Acre — publicou: “Basta de perseguição. Basta de censura. Basta de ver nossa nação ser destruída. O povo do Acre, que nunca fugiu de uma luta, vai para a rua dar o seu recado”.
O problema é que, ao agirem assim, os pastores arrastam a Assembleia de Deus para dentro da política partidária, abandonando a missão espiritual que lhes cabia. Fiéis que buscavam nos cultos um espaço de fé e esperança agora se deparam com palanques improvisados e discursos de ódio travestidos de sermão.
O resultado é um processo de decadência moral e institucional, no qual a fé é usada como moeda política, e a credibilidade dos pastores sofre um desgaste sem precedentes. A população acreana, cada vez mais atenta, já percebe esse desvio de função e começa a cobrar coerência de líderes que deveriam se preocupar em cuidar das “ovelhas”, não em defender políticos que buscam votos ou absolvição.
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total no inverno
Ônibus escolar atola em ramal e expõe descaso do prefeito Padeiro em Bujari.
Um vídeo enviado ao Portal 3 de Julho mostra um flagrante que revoltou os moradores de Bujari. Um ônibus escolar ficou atolado no Ramal Linha Nova, após uma simples chuva de verão, evidenciando a precariedade das estradas rurais do município.
Nas imagens, é possível ver que o motorista, na tentativa de cumprir sua rota, precisou abandonar o veículo e buscar ajuda. Ele conseguiu um trator de pneu para tentar remover o ônibus da lama, mas, mesmo com o reforço da máquina, o resgate não teve sucesso — o veículo permaneceu atolado.
O episódio reacendeu a indignação dos moradores, que temem o que pode acontecer quando chegar o inverno amazônico, período em que as chuvas são mais intensas. Segundo eles, se agora já é impossível transitar, no inverno muitos ramais ficarão completamente isolados, impedindo o transporte de estudantes, trabalhadores e até de pacientes que precisam de atendimento médico.
A responsabilidade recai diretamente sobre o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, que recentemente declarou em entrevista que “não falta dinheiro, máquinas e nem pessoal” para garantir a manutenção dos ramais. A fala, no entanto, contrasta com a dura realidade enfrentada nas comunidades rurais, onde os moradores se sentem abandonados pelo poder público.
Para a população, o episódio do ônibus escolar atolado não é um caso isolado, mas sim o retrato de uma gestão marcada pelo descaso e falta de compromisso com a infraestrutura básica do município.
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
Município de Porto Walter terá campeonato feminino com premiação de mais de R$37 mil reais
A Prefeitura de Porto Walter anunciou a abertura das inscrições para o 10º Campeonato Feminino Portovaltense de Futebol, uma das...
