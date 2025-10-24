Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado

Publicados

24 de outubro de 2025

Política

Curso para o povo Noke Koî une saberes e acadêmicos para fortalecer a segurança alimentar e o empreendedorismo – Foto: Assessoria

O primeiro curso técnico do Brasil realizado dentro de uma terra indígena está acontecendo no Acre, na Terra Indígena Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul. O curso é fruto de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, destinada ao Instituto Federal do Acre (IFAC) – Campus Cruzeiro do Sul.

A aula inaugural do Curso Técnico Subsequente em Recursos Pesqueiros, oferecido para o povo Noke Koî, foi realizada nesta quinta-feira, 23, na Associação Geral do Povo Noke Koî da Terra Indígena Campinas (AGPN).

A iniciativa histórica representa um marco na educação profissional do país ao levar a formação técnica para dentro do território indígena, de forma contextualizada e em harmonia com os saberes tradicionais. Ao todo, 21 indígenas irão fazer o curso, que tem a duração de 11 meses.

O principal objetivo é unir os saberes acadêmicos aos tradicionais, preparando jovens e adultos da própria comunidade para aplicar técnicas de pesca e aquicultura. A formação visa fortalecer tanto o sustento alimentar quanto a produção e comercialização do peixe, incentivando o protagonismo local e o empreendedorismo sustentável.

Leia Também:  TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional

“Os povos indígenas já possuem o conhecimento ancestral, mas o desmatamento tornou os alimentos mais distantes. Este curso traz a tecnologia necessária para criar o peixe em cativeiro e garantir a segurança alimentar da comunidade, uma pauta prioritária do presidente Lula na Nova Indústria Brasil. Nós vamos formar profissionais que, além de garantir o sustento, poderão futuramente estruturar uma indústria do pescado aqui dentro do território, gerando renda com um produto ambientalmente correto que o mundo inteiro deseja consumir”, destacou Perpétua.

Para o reitor do Instituto Federal do Acre (IFAC), Fábio Storch, o curso representa uma marca significativa na trajetória educacional e social da região.

“Este é um momento histórico, que pode se transformar em um modelo para o Brasil. Graças ao apoio do Governo Federal e à visão da ex-deputada Perpétua Almeida, que viabilizou esta ação, estamos formando os primeiros irmãos indígenas dentro do seu próprio território. Isso fará parte da história do Brasil e da nossa rede federal. O IFAC se orgulha de, mais uma vez, fortalecer a educação pública, a ciência e a tecnologia, criando mais oportunidades e dias ainda melhores para as comunidades do Acre”, disse.

Leia Também:  Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari

O curso foi um pedido da comunidade Noke Koî, que recebe o projeto como uma ferramenta de fortalecimento cultural e desenvolvimento econômico, permitindo que seus membros se qualifiquem sem precisar deixar seu território, integrando os conhecimentos científicos aos saberes tradicionais.

O presidente da AGPN, Adriano Katukina, agradeceu os esforços de Perpétua e falou da importância do curso para a comunidade.

“Nós já trabalhávamos com a piscicultura, mas sem capacitação, sem o conhecimento técnico. Esse grande apoio vem para fortalecer o nosso trabalho e a nossa segurança alimentar. Esta já é a segunda emenda que ela traz para nós, e só temos a agradecer”, finalizou.

Política

Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari

Publicados

5 horas atrás

em

24 de outubro de 2025

Por

Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari.

Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km 52 da BR-364, no município de Bujari, estão pedindo socorro devido às péssimas condições de tráfego no local. A principal reclamação é em relação a um aterro malfeito no trecho conhecido como “baixo do Tracoá”, que estaria dificultando o acesso e colocando em risco quem precisa passar diariamente pela região. O problema tem causado transtornos principalmente para produtores rurais e estudantes que dependem do ramal para se deslocar.

O município de Bujari é administrado pelo prefeito reeleito Padeiro, aliado político do governador Gladson Cameli. Apesar da parceria com o governo estadual, os moradores afirmam que as obras de infraestrutura no interior do município estão abandonadas e que o poder público não tem dado a devida atenção às demandas da população que vive nas zonas rurais.

Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, o município de Bujari enfrenta um verdadeiro colapso na área de infraestrutura nos últimos anos. Além dos ramais intrafegáveis, há reclamações sobre a falta de manutenção das ruas da cidade, ausência de iluminação pública adequada e deficiência na coleta de lixo, o que tem afetado diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Leia Também:  Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco

Os cidadãos pedem que a prefeitura e o governo do Estado unam esforços para resolver os problemas estruturais e garantir condições dignas de locomoção e segurança. Enquanto isso não acontece, os moradores continuam enfrentando dificuldades para chegar às suas casas, escoar a produção rural e viver com um mínimo de conforto e dignidade.

Veja o vídeo:

COMENTE ABAIXO:
