Panthio afirma que a falta de manutenção nas ruas contribui para evasão escolar em Rio Branco e critica a falta de planejamento da gestão Bocalom

A movimentação nos bastidores da disputa pela prefeitura de Rio Branco começa esquentar, tendo um novo capítulo que promete mudar muita coisa na disputa da prefeitura de Rio Branco.

Logo após ver Bocalom se aproximar de uma aliança com Márcio Bittar, Alan Rick, Coronel Ulisses e Eduardo Velloso (UB), além de Roberto Duarte, Antônia Lúcia (PL), assessores do governador Gladson Cameli (PP), acenderam a luz vermelha e começaram a ver a pré-candidatura de Alysson Bestene ficar na periferia das alianças e correr risco de um vexame ao governador e seus aliados.

Segundo informações repassadas ao 3 de Julho Noticias, uma tropa de articuladores entraram em campo, não se sabe se foi com aval do governador Gladson ou de Mailza Assis, mas fizeram o primeiro debate que visa realinhar todos do Progressista; grupo de Bocalom com de Alysson Bestene.

O principal nome a ser batido nas eleições é do MDBista Marcus Alexandre e como Gladson olha para 2026, não quer nem sonhar em uma derrota no principal colégio eleitoral do Acre, a capital Rio Branco.

Não se sabe qual a opinião da presidente municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, inimiga política de Bocalom, muito menos de Mailza Assis, que já rivaliza com senador Alan Rick, na futura disputa de governo.

A ideia de pacificar o PP com apoio a Chapa Bocalom e Alysson Bestene de vice, pode até não vingar, mas que está sendo trabalhada isso é fato.