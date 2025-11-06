Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados

A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite.

Cansados de esperar por uma gestão que promete muito e faz pouco, eles decidiram pegar carrinhos de mão, enxadas e pás para tentar garantir o mínimo: o direito de ir e vir. O serviço, que deveria ser executado pela Prefeitura de Bujari comandada pelo prefeito Edivaldo Tele de Lima, o Padeiro acabou caindo nas mãos da própria comunidade, que se recusa a permanecer isolada.

Revoltados, moradores afirmam que não vão mais procurar a prefeitura. Segundo um deles, que enviou vídeo ao Portal 3 de Julho Notícias, as idas e vindas ao órgão público se tornaram inúteis, já que o gestor não apresenta nenhuma solução concreta. Para eles, a gestão de Padeiro virou sinônimo de enrolação, descaso e promessas vazias, enquanto a população segue abandonada nos ramais.

A indignação aumenta quando se recorda o que o próprio prefeito declarou em março, durante uma audiência pública.

Veja o vídeo:

Em vídeo, Padeiro garantiu que dinheiro não falta para os ramais, máquina não falta, e funcionário também não. Segundo ele, a prefeitura estaria fazendo de 15 a 20 quilômetros de ramais “melhorados” por dia. Uma fala que hoje soa como deboche diante da realidade enfrentada pelos moradores do Ramal da Madá.

“Não tem falta de recursos, não tem falta de máquina e não tem falta de funcionário para trabalhar”, afirmou Padeiro na época. Mas, na prática, o que não falta mesmo é descaso, promessas não cumpridas e uma população que, abandonada, precisa fazer o que é obrigação do poder público.

Enquanto o discurso do prefeito segue cheio de autoconfiança, a população segue atolada literalmente em uma gestão que não entrega o básico.

Veja o vídeo ll: