“Os valores pagos em propina faltam para tapar os buracos das ruas; Empresas saíram com o bolso cheio”, diz vereadora Neiva Badotti

Não é novidade para nenhum morador de Rio Branco, que administração do Prefeito Tião Bocalom (PP), foi uma das maiores decepções políticas da história política da capital, mas o vereador João Marcos reforça essa tese.

Olhando um vídeo do discurso do parlamentar que também é o líder da gestão na câmara, podemos ter uma dimensão da agonia que é fazer parte do desgaste. João Marcos Luz (MDB), usa a tribuna da casa mirim, para fazer um discurso raivoso contra o ex-prefeito Marcus Alexandre (Sem Partido), que se quer fala nada só rê administração Progressista, muito menos disse que será candidato em 2024. Interessante que o ex-prefeito Marcus, não dá um palpite, não critica Bocalom, mas os aliados dele sabem, que o povo não suporta mais uma equipe tão incompetente administrando a prefeitura da capital.

O vereador que recentemente votou pelo aumento do próprio salário, não mostra nada de sua atuação, tanto que assumiu por ser suplente de Emerson Jarude, eleito deputado estadual em 2022. No vídeo o vereador questiona Marcos Alexandre, mas não mostra as benfeitorias do seu líder prefeito, dando demonstração do desespero de quem sabe do fracasso que é essa administração.

Veja o vídeo e acompanhe agonia do vereador MDBista.

