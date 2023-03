Os mesmos que questionam Bocalom serrando madeira, são os mesmos que aplaudem Gladson Cameli fazendo festa no dia da tragédia

Que o planejamento com plano de contingência é falho na gestão municipal isso é verdade, assim como a execução paralela do governo Gladson Cameli (PP), que é blindado pela maioria da imprensa acreana, que desconta os erros do Palácio Rio Branco no prefeito Tião Bocalom (PP).

Tem viralizado nas redes sociais, cenas do prefeito de Rio Branco, carregando cestas básicas, serrando madeira e pegando na maquita. As críticas são as mais pejorativas, isso também tem a ver com a desorganização da defesa civil em alinhar as ações de acolhimento e socorro aos desabrigados pela chuva e a enchente em Rio Branco. Mesmo sem muito planejamento, as ações da prefeitura tem chegado as pessoas e é fato, mas poderiam está sendo mais eficientes se tivessem alinhamento com as ações do estado, o que não está acontecendo.

O que mais chama atenção é o protagonismo midiático do governador Gladson Cameli, que aparece sobrevoando a cidade de helicóptero, visitando uma ou outra escola e nada mais que isso, mas sai como quem está fazendo tudo sozinho e Bocalom nada.

O curioso é que os mesmos que aplaudem o faz de conta do governador e defenderam ele no pizeiro no dia da tragédia, são os mesmos que criticam o Bocalom por carregar um saco de comida aos desabrigados nas costas.

Gladson tem uma blindagem grande, pois fez uma grande festa no dia da grande chuva que caiu sobre Rio Branco e não foi criticado por isso.