Os mamadores: Conheça os vereadores de Tarauacá que mais receberam diárias em 2022; Ministério Público investiga o caso

No ano de 2021, os vereadores e servidores da Câmara do pequeno município, receberam quase R$100 mil em diárias. O fato após ser notícia pelo portal Acre chamou atenção do Ministério Público do Acre que, em julho de 2022, instaurou notícia de fato para investigar o caso.

Atualmente, a investigação está sendo conduzida pelo Promotor de Justiça Júlio Cesar de Medeiros Silva. Incomodados com a investigação sobre as diárias da Câmara e da prefeitura, um grupo de políticos e assessores ligeiramente se articulou com a finalidade de constranger o promotor.

Passaram a desqualificá-lo pelas ruas e redes sociais, e inconformados com o avanço das investigações, denunciaram-no ao seu próprio órgão, perante seus pares, bem ao modus operandi “dividir para dominar”; pretendendo que a cúpula do Ministério Público amordace o promotor.

Segundo o Radialista José Gomes do portal Acre, a denúncia foi planejada, pensada e lavrada por escrito, segundo uma fonte que revelou ao jornalista do portal Acre.

Segundo uma fonte da Casa Civil, o esboço da denúncia foi esculpido por um grupo formado por políticos e assessores vinculados à prefeitura, antes de ser protocolada no Ministério Público. O texto teve a anuência de autoridades e políticos locais incomodados com a atuação do promotor.

Assim, sob o argumento de que as investigações ministeriais possuem fins políticos, promoção pessoal, perseguição, desrespeito ao poder executivo, dentre outros argumentos, o grupo protocolou denúncia na tentativa de desencorajar e inibi-lo.

A Ouvidoria e Corregedoria do Ministério Público estiveram em Tarauacá para apurar os fatos. Ouviu testemunhas e informantes, coletou provas e depoimentos, inclusive de vereadores. A investigação permanece sob sigilo. O resultado ainda não foi divulgado.