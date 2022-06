“Olha o trabalho do cretino do Bocalom, prefeito dessa capital. Rio Branco está virando uma favela graças a cretinice da prefeitura”, diz Joana D’Arc

A gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, tem dado o que falar após o gestor querer caracterizar a Capital do Acre com as cores do seu partido e destruir parte das belezas de Rio Branco que é a arborização da Cidade.

Recentemente, a Prefeitura de Rio Branco iniciou as obras de revitalização da AC–40, na via Chico Mendes, região do Segundo Distrito da capital, onde foram retirados todos os canteiros onde ficam as plantas que embelezam e separam a rodovia da ciclovia, vale lembrar que a AC-40 é uma das vias mais movimentadas da cidade.

A ação causou revoltas nos munícipes que não viram com bons olhos essa “obra” da prefeitura, como é o caso da moradora Joana D’Arc Valente Santana que transmitiu uma live em sua página do facebook fazendo duras críticas ao prefeito e sua gestão.

Na transmissão, Joana chama Bocalom de cretino e afirma que Rio Branco está virando uma favela graças a cretinice da prefeitura, a mesma faz referencia a expoacre que terá início com a AC-40 nas piores condições.