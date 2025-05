Olavinho Boiadeiro é a vergonha de Acrelândia, só o gestor já mamou dos cofres públicos quase R$ 45 mil em diárias

Prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro – Foto: Reprodução/ Arte: Alemão Monteiro

A redação do portal 3 de Julho Notícias esteve fazendo uma consulta no Portal da Transparência da Prefeitura de Acrelândia referente as informações de despesas e constatamos que o prefeito do município, Olavinho Francelino de Rezende, conhecido como “Boiadeiro” (Progressista), recebeu altos valores em diárias no período em que está a frente do Poder Público Municipal.

De acordo com os dados que constam no portal da transparência, o prefeito Boiadeiro, já recebeu o valor pago inicial R$ (Soma) R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) pagas com o erário público só em diárias para se deslocar para Rio Branco – AC e Brasília – DF.

Diante do alto valor recebido pelo prefeito Boiadeiro, em diárias, foi contabilizado a quantidade de dias que o prefeito de Acrelândia, no exercício da função, ficou ausente do município, dentre esses anos.

Confira no link abaixo, no portal da transparecia da prefeitura de Acrelândia os pagamentos de diárias do prefeito Boiadeiro referente aos anos de seu mandato.

Confira no link as diárias