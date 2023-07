“Obras de recuperação da BR-364 estão dentro do previsto”, diz Petecão, que participou de caravana que realizou uma visita técnica

Yaco News – O resultado do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou uma notícia preocupante para o município de Sena Madureira. A cidade, que ocupava anteriormente a terceira posição no ranking populacional do Acre, foi ultrapassada por Tarauacá e agora ocupa a quarta posição. Essa mudança na posição das cidades traz à tona questões sobre a eficiência das políticas implementadas e a gestão municipal.

Durante um período de 12 anos, Sena Madureira registrou um crescimento populacional modesto de apenas 9%, passando de 38.029 habitantes para 41.349. Em contrapartida, Tarauacá apresentou um crescimento expressivo de 22%, saindo de 35.590 moradores para 43.464. Esses dados refletem a estagnação ou ineficiência das políticas adotadas em Sena Madureira, enquanto Tarauacá demonstra um avanço significativo.

A falta de um suporte adequado fornecido pela gestão municipal aos recenseadores do IBGE é apontada como um dos principais fatores para a falta de informações precisas sobre a população de Sena Madureira. Especialmente nas áreas remotas e de difícil acesso, onde é fundamental o apoio das autoridades locais, os recenseadores enfrentaram dificuldades na coleta de dados, comprometendo a qualidade dos resultados.

Um recenseador, que preferiu manter sua identidade anônima, entrou em contato com a reportagem para relatar a falta de suporte inicial por parte da prefeitura. Segundo ele, a ausência desse suporte impactou diretamente seu trabalho, dificultando a busca por moradores e prejudicando a obtenção de informações precisas sobre a população.

A situação tem gerado críticas à gestão do prefeito Mazinho Serafim, que é acusado de negligência ao não fornecer o apoio necessário aos recenseadores do IBGE. Essa negligência não apenas afeta a posição de Sena Madureira no ranking populacional do estado, mas também tem consequências financeiras. Recursos importantes, como o Fundo de Participação dos Municípios, são alocados com base na população, e a falta de informações precisas pode resultar na perda de recursos essenciais para o desenvolvimento do município e para o atendimento das necessidades da população.

A ausência de um suporte adequado por parte da prefeitura reflete-se não apenas nos resultados do censo, mas também nas oportunidades perdidas para o desenvolvimento de Sena Madureira. É fundamental que as autoridades municipais assumam a responsabilidade por essa situação e adotem medidas para garantir a coleta precisa de informações, bem como a implementação de políticas públicas eficazes. A participação ativa e o apoio das autoridades são essenciais para o progresso do município e o bem-estar de sua população.