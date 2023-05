“O senhor se acha acima do bem e do mal, se acha melhor do que os outros e pisa no chão porque é obrigado a andar com os dois pés”, disse Tanízio com Jarude

O parlamentar também rebateu o discurso do deputado Emerson Jarude. Foto Sérgio Vale

A sessão desta terça-feira (09), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, foi uma verdadeira lavagem de roupa suja entre os deputados Emerson Jarude e Tanízio de Sá, ambos do Movimento Democrático Brasileiro – MDB.

Tudo começou quando o deputado Jarude tomou conhecimento de uma matéria onde Tanízio afirmava que ele não tinha moral para falar pelo MDB, inflamado, Emerson fez um pronunciamento para fazer alguns esclarecimentos a respeito do que o deputado Tanízio havia falado.

Por sua vez, Tanízio fez seu pronunciamento, onde deixou claro que era homem para sustentar o que disse e que realmente o deputado Emerson Jarude fez o pedido para sair do MDB, mas ele e toda a executiva votaram contra a saída de Jarude pois entendiam a importância da permanência do deputado.

“O senhor se acha acima do bem e do mal, se acha melhor do que os outros e pisa no chão porque é obrigado a andar com os dois pés, mas aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não; Aqui todos são iguais perante a lei dos homens e a lei de Deus. O pessoal do MDB está todo no meu gabinete e o senhor fez um seletivo para colocar pessoas mais capacitadas para o seu gabinete, o pessoal do MDB não existe para o senhor e você usou isso como forma de desprezar o partido. O senhor foi eleito pela agremiação como presidente da Municipal, mas isso não quer dizer que o senhor é dono não, inclusive perde na convenção para qualquer candidato no MDB hoje, Saia lá pro senhor ver”, disse Sá.

Por fim o deputado Tanízio repudiou a fala do deputado Emerson Jarude e disse lamentar por essa exposição e que ele fica constrangido e que isso deveria acontecer no fórum dentro do partido e não no plenário do Poder Legislativo, pois trata-se de coisas pequenas.