“O mensalinho o desbancou”: Como a farra das rachadinhas cresceu com esquemas de propinas e dízimos

O senador Sérgio Petecão visitou a fábrica BYD, especialista na produção de ônibus elétricos, em São Paulo. Acompanhado do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e da vereadora da capital, Lene Petecão, o parlamentar anunciou que vai buscar, no Senado Federal, formar uma frente ampla para incentivar a substituição de toda frota de ônibus movida a diesel por veículos que utilizem energia limpa.

“Somos muito cobrados em relação à preservação da Amazônia. Acredito que, por meio da aquisição de veículos como este, primeiramente, vamos melhorar o transporte público para a população, baixar o preço da passagem e, por fim, teremos ônibus que não emitem gases poluentes. Esse é o caminho”, defendeu o senador Petecão.

O transporte público de Rio Branco passa por uma evidente crise, que já se arrasta por anos, e foi agravada durante a pandemia. Com o comércio fechado, redução de circulação de pessoas e aumento do combustível, as empresas alegaram inviabilidade e abandonaram as linhas, fazendo com que a prefeitura da capital acreana assumisse as operações em caráter emergencial.

Além da oscilação no preço dos combustíveis, no Brasil, nos últimos anos, países do mundo inteiro passam por uma grave crise econômica, devido à guerra na Ucrânia, que elevou o preço dos barris de petróleo. Com isso, as nações iniciaram uma corrida para diminuir o consumo de fontes de energias não-renováveis.

A discussão em torno do uso de energia limpa é uma tendência mundial. A cidade de Rio Branco quer se tornar pioneira na utilização de ônibus elétricos e referência na Amazônia, a maior floresta preservada do mundo. O senador garantiu buscar apoio do governo Federal para viabilizar o projeto.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.