”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente da ApexBrasil) participaram da inauguração do Espaço Chico Mendes, uma parceria entre o Comitê Chico Mendes, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e a Fundação Banco do Brasil, realizada neste domingo, em Belém, antecedendo a abertura oficial da COP30.
O evento foi muito prestigiado e contou com a presença de lideranças políticas, pessoas associadas a movimentos sociais e representantes das populações tradicionais da Amazônia.
O legado de Chico Mendes voltou ao centro das atenções internacionais com a inauguração, neste domingo, em Belém, do Espaço Chico Mendes, criado em parceria entre o Comitê Chico Mendes, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e a Fundação Banco do Brasil. A abertura, que antecedeu a cerimônia oficial da COP30, marcou o reencontro do Acre com a agenda ambiental que o mundo aprendeu a admirar a partir da luta do líder seringueiro, reconhecido internacionalmente por sua atuação em defesa da floresta e dos povos da Amazônia.
O espaço abriga uma grande exposição sobre a vida e a trajetória de Chico Mendes, com imagens, documentos e registros inéditos, e também conta com um ambiente dedicado a debates, rodas de conversa e oficinas com povos indígenas, comunidades tradicionais e representantes de organizações da sociedade civil.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, emocionaram a plateia com discursos que relembraram a convivência pessoal com o líder seringueiro e ressaltaram a atualidade de seu legado. Os dois destacaram o papel de Chico Mendes na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que inspira o mundo até hoje e defenderam a continuidade de políticas que integrem a conservação da floresta à melhoria da qualidade de vida na região amazônica.
“O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes. As políticas públicas do Estado perderam protagonismo, mas sua história continua sendo o que temos de mais forte para apresentar ao mundo, um exemplo de resistência e compromisso com a floresta”, afirmou Jorge Viana.
Jorge elogiou o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Marina Silva em recolocar o Brasil como referência nas negociações climáticas globais. “Os desafios são enormes, mas estou muito otimista. Acredito que os resultados virão e poderão ser materializados, desde que os que lideram as políticas públicas na Amazônia compreendam que é preciso praticar, e não apenas discursar, sobre desenvolvimento sustentável”, completou.
O presidente da ApexBrasil destacou ainda a necessidade de melhorar a vida dos 30 milhões de habitantes da Amazônia, especialmente os que vivem nas cidades. “O mais importante é mudar a vida das pessoas. Defendo que parte dos recursos gerados, inclusive pela exploração futura da margem equatorial, seja destinada diretamente a quem vive na Amazônia, nas florestas e nas cidades. Só assim poderemos ter um novo ciclo de prosperidade e justiça ambiental”.
Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria
Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano
Cansados de esperar por uma gestão que, segundo eles, só aparece em época de promessa, moradores do Ramal do 12, em Sena Madureira, decidiram assumir uma responsabilidade que é exclusiva da prefeitura e reconstruíram, por conta própria, a ponte do km 14. A estrutura estava abandonada há meses, se deteriorando dia após dia diante da completa inércia da administração municipal comandada pelo prefeito Gehlen Diniz. Enquanto o governo fechava os olhos para o problema, a população permanecia exposta ao risco diário de acidentes, sem qualquer garantia de segurança para trabalhar, estudar ou simplesmente circular pela própria comunidade.
Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias por moradores, a Secretaria Municipal de Obras foi cobrada diversas vezes, mas não compareceu ao local para realizar nenhum tipo de reparo. Diante do abandono e temendo que a ponte desabasse de vez, os próprios comunitários organizaram um mutirão, utilizando seus próprios materiais e ferramentas para substituir as tábuas quebradas e reforçar toda a estrutura.
A comunidade afirma que o problema não era recente e que a gestão municipal tinha pleno conhecimento da situação, mas optou por não agir. A demora da prefeitura colocou em risco a locomoção de trabalhadores rurais, estudantes e famílias que dependem da via diariamente, agravando ainda mais o sentimento de descaso por parte da administração Gehlen Diniz.
Indignados, os moradores destacam que essa não é a primeira vez que precisam resolver sozinhos problemas que deveriam ser de responsabilidade do poder público. “A gente se cansou de esperar. Se fosse depender da prefeitura, essa ponte já tinha caído de vez”, relatou um dos participantes do mutirão. Para a comunidade, a ação voluntária evidencia união entre os moradores, mas também expõe a fragilidade e a falta de compromisso da atual gestão com as áreas rurais de Sena Madureira.
O Portal 3 de Julho Notícias informa que o espaço permanece aberto para que o prefeito Gehlen Diniz ou a Prefeitura de Sena Madureira se manifestem sobre o caso, apresentem esclarecimentos ou deem sua versão dos fatos. Caso enviem nota ou posicionamento oficial, o conteúdo será incluído nesta matéria.
