No ralo da corrupção: Presidente da Câmara, Diojino Guimarães, já gastou do dinheiro público quase R$ 200 mil com combustível

O presidente da Câmara de vereadores do município de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, ao tempo em que se encontra a frente deste poder já gastou o valor exato de R$ 182.977,99 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) com combustível “para a Câmara”.

Diogino já vai para o terceiro biênio como presidente do Poder Legislativo e dentre esses anos a cada ano seguinte, os gastos com combustível só aumentam, e mesmo com todos esses anos no comando, foi incapaz de evidenciar a Câmara de Vereadores, mesmo o município sendo consideravelmente pequeno.

A justificativa para todo este gasto é o mesmo: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis para este poder legislativo, Diojino não quis dar mais informações a respeito deste consumo.

Foi informado para a redação do 3 de Julho Notícia que, atualmente a Câmara não está usando o único veículo no qual pertence a Câmara, o mesmo estaria sem rodar já um bom tempo por problemas mecânicos, o que torna esse gasto de combustível ainda mais suspeito.

Tentamos contato com o presidente Diojino para que o mesmo esclarecesse as dúvidas que pairam sobre este assunto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso, desde já o espaço fica aberto para os devidos esclarecimentos.

Veja referente ao ano de 2023

Veja abaixo referente ao ano de 2022

Veja referente ao ano de 2021

Veja referente ao ano de 2019

Veja referente ao ano de 2018

Veja referente ao ano de 2017