Nenhum parlamentar da bancada federal do Acre se manifestou sobre a grande operação da Polícia Federal contra Gladson Cameli

Vereador Neiva Badotti e a prefeita Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A empresa Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA voltou a causar pelo município de Brasileia, pois dois vereadores já registraram as suas suspeitas na tribuna da Câmara municipal com esta empresa que ganhou uma licitação junto a prefeitura de Brasileia por um valor superior a R$ 4 milhões de reais.

O primeiro vereador a argumentar sobre a empresa Atacadão foi Jurandir Queiroz, que declarou as suas suspeitas quando percebeu que durante o período de 2018 há 2021, a prefeitura de Brasileia nesses quatro anos, comprou um total de R$ 530.265,00 (quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco reais), enquanto que no ano seguinte, 2022, período eleitoral em que o irmão da prefeita (Tadeu Hassem) era candidato, em apenas um ano, Fernanda Hassem comprou o valor exato de R$ 1.209.419,85 (um milhão, duzentos e nove mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Será que essa compra de mais de 1 milhão se deu somente pelo fato da eleição?

Veja o Vídeo:

Na sessão seguinte, a vereadora Neiva Badotti também falou das suas suspeita sobre a pessoa jurídica em questão. Neiva Badotti enfatizou que a empresa que tem um capital social de R$ 150 mil reais e já vendeu milhões pra a prefeitura de Brasileia é no mínimo muito suspeito, sendo ela Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA.

“A empresa Via Verde já ganhou outra licitação junto a prefeitura de Brasiléia desta vez no valor de mais de R$ 4 milhões de reais, inclusive já foi homologado. Será que é para pagar dívidas de campanha?! Terminar de construir o prédio do Via Verde, ou terminar a Socorro Frota?! Alguma explicação tem.”, questiona.

Se faz necessário esclarecer que segundo informações a sede da empresa Via Verde, na verdade trata-se de um puxadinho da empresa Ronsy, pois o local onde o puxadinho está instalado é da Ronsy e o proprietário da empresa é funcionário da empresa Ronsy.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

