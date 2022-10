Neiva Badotti solicita que a Polícia Federal e o Ministério Público apurem de onde saiu tanto dinheiro para a campanha de Tadeu Hassem

Vereadora Neiva Badotti, prefeita Fernanda Hassem e Tadeu Hassem eleito deputado estadual- Foto: Reprodução

Durante a sessão que aconteceu n Câmara de vereadores do município de Brasileia, na manhã desta terça-feira (18), a vereadora Neiva Badotti revelou em tribuna que o irmão da prefeita Fernanda Hassem, Tadeu Hassem, estava com uma campanha de milhões dentro do município de Brasileia, mas de onde saiu tanto dinheiro?

A parlamentar aproveitou o momento para solicitar que a Polícia Federal e o Ministério Público, apurem e fiscalizem todas as denúncias que foram feitas, inclusive investigar de onde saiu tanto dinheiro para a campanha de Tadeu Hassem.

Neiva ressalta ainda que vergonhosamente foi publicado em um meio de comunicação, que Tadeu Hassem gastou R$ 8.000,00 (oito mil reais) durante toda a campanha, quando na verdade o que se via era uma grande estrutura a disposição do candidato, explicitamente caracterizando-se abuso de poder econômico.

“Isso é uma vergonha! 8 mil, ele pode ter gastado do bolso dele, porque o restante, os milhões foram tirado dos cofres públicos do município de Brasileia, foram tirados dos orçamento de R$ 120 milhões e o Ministério Público e a Polícia Federal façam uma investigação para saber de onde saiu o recurso milionário porque Tadeu Hassem estava com uma campanha milionária dentro de Brasileia e fora de Brasileia, investiguem porque com 8 mil nem vereador se elege, imagina um deputado vindo de uma gestão desgastada, irresponsável e incompetente igual a gente tem”, enfatizou.

Badotti ainda destaca que o maior responsável pela vitória de Tadeu Hassem se chama população e Israel Milani.

Veja o Vídeo: