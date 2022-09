“Não vão comprar essa eleição”, declara Sérgio Petecão sobre operação da Polícia Federal que apreendeu R$ 400 mil em espécie

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), se manifestou nesta quarta-feira (28) sobre a operação da Polícia Federal que apreendeu pelo menos R$ R$ 400 mil que estava em posse de pessoas ligadas ao atual governo do Acre e correligionários de Gladson Cameli.

“Nós tínhamos a informação de que eles iriam derramar muito dinheiro nessas eleições. Não podemos admitir isso. As imagens mostram malas de dinheiro, sacos de dinheiro, que foram apreendidos com pessoas ligadas ao governo. Com o apoio da Polícia Federal e da Justiça, eles não vão ganhar essa eleição com derramamento de dinheiro”, afirmou Petecão.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que nas operações Comitê Violeta e Algibeira, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão (três em cada) e encontrado dinheiro em espécie. Informações de terceiros, apontam que o dinheiro estaria em malas e sacos em endereços de alvos da operação.

Ainda está sob investigação da Polícia Federal o envolvimento de pessoas com membros de facções criminosas para a cooptação de eleitores. Além do dinheiro apreendido – cerca de R$ 1 milhão nas duas operações – também teriam sido encontradas na casa de um dos investigados listas com nomes de eleitores, supostamente cooptados pelo esquema.

Entre os investigados nas operações, estão a candidata a deputada federal, Lanna Vaz, do PSDB; o médico Luan Messias Magalhães, que é primo do governador Gladson Cameli e sócio de empresas ligadas ao governo, e o ex-cunhado da primeira dama do estado Ana Paula Cameli, conhecido como “Dudu”, que também é amigo do governador.

Veja o Vídeo: